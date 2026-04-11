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特雷斯赫馬諾斯牧場4╱22免費開放 機會難得

記者楊青╱鑽石吧報導
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鑽石吧和奇諾岡之間的特雷斯赫馬諾斯牧場，將於4月22日對公眾開放，邀請民眾體驗春...
鑽石吧和奇諾岡之間的特雷斯赫馬諾斯牧場，將於4月22日對公眾開放，邀請民眾體驗春季戶外健行的樂趣。（Tres Hermanos Ranch）

位於鑽石吧和奇諾岡之間的特雷斯赫馬諾斯牧場（Tres Hermanos Ranch），將於4月22日上午9時至中午對公眾免費開放，邀請民眾體驗春季戶外健行的樂趣。該保護區總面積2445英畝，平時關閉，僅在導覽活動期間偶爾開放。

特雷斯赫馬諾斯牧場擁有悠久的農牧歷史，早期由私人農場經營，主要從事穀物種植和牲畜養殖。園區內保留的歷史穀倉將作為健行折返點，也讓參加者能夠親眼見證這片土地的歷史印記。整個牧場地形多變，包括丘陵、溪流和草原生態系統，春季野花盛開，常見兔子、松鼠及各式本地鳥類，是喜愛自然生態的民眾理想春遊和踏青地。

活動當天，民眾可沿約三哩的短程健行路線探索，行至歷史穀倉後折返。健行路線雖不算長，但部分地段地形不平，建議穿著耐走鞋。入場免費，所有年齡層皆可參加，未滿18歲者需由成人陪同。活動禁止攜帶寵物（導盲犬或服務犬除外）。

本次春遊和健行起點設在Grand Avenue Park（1301 Grand Ave., Chino Hills），所有參加者需先在此完成報到、簽署豁免書，並領取手環。完成報到後，民眾可依自己的節奏完成健行，但最晚須在當天下午2時前返回起點，園區屆時將關閉。

特雷斯赫馬諾斯牧場附近還有一些春遊好去處，比如Chino Hills State Park，適合健行、賞野花與野生動物；Pantera Park則是鑽石吧的一處社區公園，適合親子活動；The Shoppes at Chino Hills商家超過70家，健行後可順道逛街或享用餐飲；Carbon Canyon Regional Park可賞櫻花、漫步湖邊。

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