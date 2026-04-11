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台美商會籃球賽 為公益開打

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
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洛杉磯台美商會10日宣布，第五屆「公益籃球友誼邀請賽」決賽將於5月3日在核桃市M...
洛杉磯台美商會10日宣布，第五屆「公益籃球友誼邀請賽」決賽將於5月3日在核桃市Mt. SAC學院開打。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯台美商會（TACCLA）、美國中信銀行（CTBC Bank USA）及中華航空（China Airlines）聯合主辦的第五屆「公益籃球友誼邀請賽」，決賽將於5月3日在核桃市Mt. SAC學院開打。這項從2022年僅兩支隊伍起步的社區賽事，今年參賽隊伍已成長至10支，並首度移師NCAA等級場館舉辦決賽。其門票收入將全數交由「饅頭基金會」統籌運用，用於照顧遊民，讓每一場比賽的熱血，直接轉化為社區公益。

今年賽事亮點，不止於球場競技。中華航空代表Nicole Lee表示，中華航空今年除提供洛杉磯至台北來回經濟艙機票供抽獎外，更設有「球迷半場投籃挑戰」（Fan Half Court Challenge），抽中資格的觀眾只需從中線投進一球，即可直接贏得機票，為現場再添高潮。此外，今年亦延續明星表演賽傳統，邀僑界代表與企業領袖同場競技，讓觀眾近距離感受台美社區活力。賽場內並設有企業展攤，由Panda Express提供餐點，將體育競技、公益募款與社區交流融為一體。

台美商會會長簡志誠表示，第一屆賽事源起於一句「聽說你們有球隊」，在中華航空與美國中信銀行兩家企業夥伴的促成下，三方一拍即合，催生這項年度盛事。五年過去，賽事規模逐屆擴大，今年更吸引企業界組隊踴躍加入，參賽球隊涵蓋金融、科技、貿易等，成為南加州台美商界一年一度的重要交流平台。他希望藉由賽事讓更多年輕人認識台美社區，也讓更多企業看見公益的力量。

賽事總召集人、商會顧問徐明豐表示，今年賽事移師NCAA等級場館舉辦，代表活動已邁入全新里程碑；而所有票款與義賣收益捐贈「饅頭基金會」，用於照顧南加州的遊民，深具公益意義。

饅頭基金會董事藍祖琳指出，基金會成立逾15年，長年組織義工為遊民備餐送食，從未間斷。義工年齡橫跨12歲至90歲，孩子們在家是父母的寶，到基金會卻要從洗菜、切菜、裝便當一步步學起，最後跟著大人將餐食送到裹著薄毯、躺在寒風中的遊民手邊。許多孩子親眼目睹這一切後悄悄改變，回到家主動幫忙家務，這種潛移默化的影響，是基金會最珍視的成果。

她感謝台美商會多年來從未遺忘基金會，她保證，每一分票款收入基金會一定原封不動用於公益。

賽事分青壯組（18歲至49歲）及長青組（50歲以上），比賽11日起陸續在Prime Time Basketball Association舉行，兩組各取前四名晉級，於5月3日在Mt. SAC主場館（Main Gym）及Heritage Hall進行決賽。場館配備空調，觀賽環境較往年大幅提升。

賽事總召集人徐明豐從首屆起便親身下場打球，是推動賽事五年來持續成長的重要推手。（...
賽事總召集人徐明豐從首屆起便親身下場打球，是推動賽事五年來持續成長的重要推手。（記者張庭瑜╱攝影）

台美商會會長簡志誠表示，希望藉由賽事讓更多年輕人認識台美社區。（記者張庭瑜╱攝影...
台美商會會長簡志誠表示，希望藉由賽事讓更多年輕人認識台美社區。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯台美商會10日宣布，第五屆「公益籃球友誼邀請賽」決賽將於5月3日在核桃市M...
洛杉磯台美商會10日宣布，第五屆「公益籃球友誼邀請賽」決賽將於5月3日在核桃市Mt. SAC學院開打。（記者張庭瑜╱攝影）

藍祖琳分享饅頭基金會15年來持續照顧南加州街頭遊民的公益歷程，感謝台美商會多年來...
藍祖琳分享饅頭基金會15年來持續照顧南加州街頭遊民的公益歷程，感謝台美商會多年來的支持與合作。（記者張庭瑜╱攝影）

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