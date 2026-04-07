網購外送漲價 民眾荷包失血

亞馬遜（Amazon）宣布將自4月17日起，開始對賣家加收新的附加費。（美聯社）

專家警告，隨著主要配送公司為抵銷燃料成本紛紛加收附加費，美國民眾恐將明顯感受到荷包壓力。根據紐約郵報的報導，加州 財經專家指出，這波漲價「無法避免」，並將對供應鏈 及消費者支出產生連鎖影響。

亞馬遜 （Amazon）宣布將自4月17日起，開始對賣家加收新的附加費；此前，UPS、FedEx以及USPS已因應伊朗戰爭後能源成本上升，陸續增加燃料附加費。

位於加州的供應鏈專家、聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）利維商學院教授蔡（Andy Tsay）在接受ABC7訪問時表示：「油價上漲正影響運輸與物流成本—Amazon、UPS、USPS皆受影響。我不認為有任何人能逃避。房貸利率也在上升。」

他指出：「從總統大選前開始，大家就一直在討論負擔能力問題，而當前的地緣政治局勢只會讓情況更加惡化。」並強調：「無論如何，這些影響都會像漣漪一樣傳遍供應鏈，最終反映在我們的荷包上。」

專家也指出，就連透過DoorDash、Uber Eats與Grubhub等平台訂購外賣，未來也可能面臨額外附加費。

來自Menlo College的金融學教授萊辛斯基（Dima Leschinskii）指出，運輸成本在整體價格中占據重要地位。她提到，亞馬遜計畫對第三方賣家加收約3.5%的臨時燃油附加費。

她表示：「所有涉及物流的企業都必須支付燃料費用，他們要麼自行吸收成本，要麼轉嫁給第三方。我對此並不意外—某個時候，亞馬遜會表示無法再承擔所有成本。」