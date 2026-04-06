傳承杯國際藝術節登場 匯聚中華藝韻

第九屆美國傳承杯國際藝術節開幕式文藝演出4日在羅斯密上演，圖為美華聯代表和主辦方鄔素斐（右五）合影。（記者張宏╱攝影）

第九屆美國傳承杯國際藝術節開幕式文藝演出4日在羅斯密（Rosemead）上演。演出緊扣「藝耀千秋」主題，薈萃民族器樂、經典聲樂、傳統戲曲與精品合唱等多元藝術門類，為現場觀眾奉上一場中華藝術視聽盛宴。

演出在氣勢恢宏的打擊樂「藝耀千秋·熠熠生輝」中震撼開啟。梅派第三代傳人、著名京劇 男旦藝術家董飛特別赴美參與開幕式，他帶來京歌「梨花頌」、「枉凝眉」及跨界作品「花妖」和「絨花」等，且和主辦方鄔素斐合作，呈現出京劇與越劇兩大劇種交融碰撞的獨特魅力。上一屆傳承杯金獎得主朱麗菁和崔智涵分別獻上笛子與樂隊「揚鞭催馬運糧忙」、二胡與樂隊「葡萄熟了」，京劇學校小朋友們帶來童趣盎然戲曲表演，生動詮釋傳承二字的內涵。

聯邦眾議員趙美心及其他多位民選官員到場，趙美心表示，藝術擁有凝聚人心的力量，能夠跨越文化與語言將人們緊密相連。傳承杯透過中國音樂與戲曲藝術將不同社區連結在一起。

駐洛杉磯中國總領事館文化領事柴贇表示，傳承杯歷經七年發展，已成為南加地區具有廣泛影響力的文化交流平台。國際藝術節主席鄔素斐表示，回首過去十年，最初起步與探索到如今成長為具有一定影響力的文化平台，這一路凝聚著無數人的熱愛與堅持。中華國樂團創辦人李愔表示，藝術節藉此全面啟航，未來數月內，藝術節還將陸續推出系列專業賽事與精品文化交流活動。

第九屆美國傳承杯國際藝術節開幕式文藝演出4日在羅斯密上演。（記者張宏╱攝影）

中領館文化領事柴贇（右二）為主辦方鄔素斐（左一）、李愔（右一）和梅派第三代傳人董飛頒發賀狀。（記者張宏╱攝影）