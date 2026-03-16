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建中校友名醫講座 為近百名民眾解惑

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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南加州建國中學校友會15日下午1時舉辦「建中校友名醫講座」，邀請三位校友醫師分享醫療知識與健康保健觀念。（記者謝雨珊／攝影）
南加州建國中學校友會15日下午1時舉辦「建中校友名醫講座」，邀請三位校友醫師分享醫療知識與健康保健觀念。（記者謝雨珊／攝影）

南加州建國中學校友會15日下午1時舉辦「建中校友名醫講座」，邀請三名校友醫師分享醫療知識與健康保健觀念。現場吸引近百名民眾參與，座位幾乎爆滿。許多民眾帶著自身健康疑問向醫師請益，有人甚至是出車禍住院半年以上，帶著疼痛到場求醫諮詢。三名醫師皆以豐富的臨床經驗，耐心為年長民眾解答疑惑，現場氣氛熱烈而互動良好。

南加州建國中學校友會會長牟致遠表示，這場講座旨在希望透過專業醫師的分享，讓民眾獲得正確、實用的健康資訊，提升對常見疾病的認識與預防觀念，並藉此展現建中校友的專業與成就。

本次講座邀請三名校友擔任主講醫師，涵蓋骨科、腎臟科及胸腔內科與重症加護科等領域。骨科醫師林元清介紹常見骨骼與關節問題，包括坐骨神經痛、五十肩、扳機指、手指麻木、網球肘、膝關節病變與骨折等，並說明預防與治療方式。

腎臟科醫師陳威佐講解腎臟衰竭的形成原因，以及洗腎治療的基本原則，幫助民眾了解如何維護腎臟健康。胸腔內科與重症加護科醫師徐俊陽則分享現行醫療體系的觀察與見解，幫助更多民眾了解美國醫療體系，更知道如何正確就醫。

「建中校友名醫講座」現場吸引近百位民眾參與，座位幾乎爆滿。（記者謝雨珊／攝影）
「建中校友名醫講座」現場吸引近百位民眾參與，座位幾乎爆滿。（記者謝雨珊／攝影）

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