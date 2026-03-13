我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

加州新創公司3D列印房屋 工期24天售價37.5萬

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新創公司4Dify上月建成了首個全由3D列印出來的房屋。（取自4Dify公司官網）
新創公司4Dify上月建成了首個全由3D列印出來的房屋。（取自4Dify公司官網）

「紐約郵報」報導，加州一家新創公司指其已建成首個全由3D列印出來的房屋，而且由於節省人力和成本，售價低於市價，只需37萬5000美元，這標誌著在加州的建房發展向未來邁進一步，建屋將變得更快和更便宜，有助解決房屋短缺問題。

這棟房子並非採用傳統的木製構架及施工隊，而是利用工業級3D列印技術，逐層印出混凝土，以自動化的精準度塑造牆壁結構。該房屋位於加州沙加緬度北面的宇巴縣（Yuba County）的一個小型實驗社區，開發商正利用這項尖端技術建造五棟住宅。

根據4Dify創辦人林南（Nan Lin譯音）向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示，上述房屋面積約1000平方英尺，只用了24天就打印完成，比在加州建造一棟普通房屋通常需要數月甚至數年的時間，要快得多。

開發商們表示，自動化技術可以大幅縮短施工期、降低人力成本及減少物料浪費，有望降低住房成本，尤其是在住房短缺問題日益嚴重的加州。由於節省了人工和材料成本，該房屋項目售價預期可以低於當地市場價格。據報導，首套房產已掛牌出售，售價為37萬5000美元。

4DIFY使用的技術來自SQ4D公司，該公司研發的「ARCS」機器人列印機以最少的人力投入，來製造整全面積的混凝土結構。

4Dify的3D列印房屋內部。（取自4Dify公司官網）
4Dify的3D列印房屋內部。（取自4Dify公司官網）

這些房屋不僅建造速度快，開發商還聲稱其比傳統房屋更堅固。由於這些結構主要由混凝土製成，因此牆體具有防火、防黴和防蟲的特性，因而甚至可以降低保險成本。並且，團隊專家更預計，未來的建造時間將縮短至10天，比現時首間這類房屋建造時間的24天，更快竣工。

4DIFY是於上月公布上述的建屋里程碑式成果，表示該房屋的建成可以證明，機器人建造技術已能「從概念到竣工」實現建造，同時符合實際法規和條件。

該公司在其網站上表示：「我們已經在準備在同一地點列印更多房屋，把我們學到的經驗應用於提高效率、協調性和速度上。每一次建造都會強化流程，使我們更能擴展規模，更可重複部署。」

新創公司4Dify上月建成了首個全由3D列印出來的房屋。（4Dify公司官網）
新創公司4Dify上月建成了首個全由3D列印出來的房屋。（4Dify公司官網）

世報陪您半世紀

3D列印 加州

上一則

物價飛漲 到這五家吃飽一餐10元有找

下一則

房價漲 屋主不敢賣舊換新 洛杉磯人同套住宅持有20年

延伸閱讀

州府擬推250億元住房債券 待交付公投

州府擬推250億元住房債券 待交付公投
花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓
資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工

資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工
加州房市崩 銷量比金融危機時少24%

加州房市崩 銷量比金融危機時少24%
她繼承了價值30萬元房子 該出售還是出租？

她繼承了價值30萬元房子 該出售還是出租？
棕櫚泉夢露舊居？330萬元上市

棕櫚泉夢露舊居？330萬元上市

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」