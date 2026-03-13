加州新創公司3D列印房屋 工期24天售價37.5萬

新創公司4Dify上月建成了首個全由3D列印出來的房屋。（取自4Dify公司官網）

「紐約郵報」報導，加州 一家新創公司指其已建成首個全由3D列印 出來的房屋，而且由於節省人力和成本，售價低於市價，只需37萬5000美元，這標誌著在加州的建房發展向未來邁進一步，建屋將變得更快和更便宜，有助解決房屋短缺問題。

這棟房子並非採用傳統的木製構架及施工隊，而是利用工業級3D列印技術，逐層印出混凝土，以自動化的精準度塑造牆壁結構。該房屋位於加州沙加緬度北面的宇巴縣（Yuba County）的一個小型實驗社區，開發商正利用這項尖端技術建造五棟住宅。

根據4Dify創辦人林南（Nan Lin譯音）向哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）表示，上述房屋面積約1000平方英尺，只用了24天就打印完成，比在加州建造一棟普通房屋通常需要數月甚至數年的時間，要快得多。

開發商們表示，自動化技術可以大幅縮短施工期、降低人力成本及減少物料浪費，有望降低住房成本，尤其是在住房短缺問題日益嚴重的加州。由於節省了人工和材料成本，該房屋項目售價預期可以低於當地市場價格。據報導，首套房產已掛牌出售，售價為37萬5000美元。

4DIFY使用的技術來自SQ4D公司，該公司研發的「ARCS」機器人列印機以最少的人力投入，來製造整全面積的混凝土結構。

4Dify的3D列印房屋內部。（取自4Dify公司官網）

這些房屋不僅建造速度快，開發商還聲稱其比傳統房屋更堅固。由於這些結構主要由混凝土製成，因此牆體具有防火、防黴和防蟲的特性，因而甚至可以降低保險成本。並且，團隊專家更預計，未來的建造時間將縮短至10天，比現時首間這類房屋建造時間的24天，更快竣工。

4DIFY是於上月公布上述的建屋里程碑式成果，表示該房屋的建成可以證明，機器人建造技術已能「從概念到竣工」實現建造，同時符合實際法規和條件。

該公司在其網站上表示：「我們已經在準備在同一地點列印更多房屋，把我們學到的經驗應用於提高效率、協調性和速度上。每一次建造都會強化流程，使我們更能擴展規模，更可重複部署。」