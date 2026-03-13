我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

南加中文學校聯合會慶50年 推系列活動

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加中文學校聯合會創會50周年，宣布即將推出系列活動。（主辦方提供）
南加中文學校聯合會創會50周年，宣布即將推出系列活動。（主辦方提供）

南加州中文學校聯合會（SCCCS）自1976年成立，今年迎來創會50周年里程碑。半世紀以來，聯合會致力推廣華語教育、傳承中華文化，為南加社區搭建語言與文化交流的重要橋梁。

為慶祝創會50周年，聯合會11日在洛僑中心舉行記者會，宣布即將推出系列活動。包括3月22日舉辦「漢字文化節」，推廣正體漢字之美。屆時將有近20所中文學校設計創意漢字遊戲並帶來舞台演出，南加州六所「臺灣華語文學習中心」師生也將準備台灣特色小吃供民眾品嘗。此外，南加台灣客家會、大洛杉磯台灣客家會、及美國加州客家會等社區團體也將提供客家美食。

4月18日至19日春季學術比賽，包含朗誦、演講、說故事、簡報及團體競賽等項目。每年春秋兩季學術比賽，是南加華語學習的重要競賽平台。

暑期活動同樣精彩。7月5日至9日將在大熊湖YMCA Camp Oakes舉辦青少年文化夏令營，結合戶外體能、團隊合作與傳統文化課程；7月24日至26日則於橙縣查普曼大學（Chapman University）舉行夏季教師研習暨年會，提升教師教學專業，促進華語教育交流。

此外，聯合會將持續推動暑期公立學校中文科學夏令營，以中文教授科學知識並進行實驗操作，透過跨領域學習模式培養學生語言與科學能力。今年課程將分別於聖地牙哥北郡中文學校、哈岡海華中文學校舉辦。聯合會同時持續推動年度優良教師獎勵及學生獎學金計畫，申請預計6月開始，並於9月舉行頒獎典禮。

世報陪您半世紀

南加

上一則

2026燈會攤位介紹/Ding-go連結亞洲跨境物流產品

下一則

朋地山商場改建案 居民促環評要求公開資訊

延伸閱讀

紐約市議員黃敏儀14日將辦暑期營博覽會 助家長了解多元夏令營選擇

紐約市議員黃敏儀14日將辦暑期營博覽會 助家長了解多元夏令營選擇
紐約中國書法國際展籌備啟動 10月盛大交流

紐約中國書法國際展籌備啟動 10月盛大交流
北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史

北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史
馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂

馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂
蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持
蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」