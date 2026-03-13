南加中文學校聯合會慶50年 推系列活動

南加中文學校聯合會創會50周年，宣布即將推出系列活動。（主辦方提供）

南加 州中文學校聯合會（SCCCS）自1976年成立，今年迎來創會50周年里程碑。半世紀以來，聯合會致力推廣華語教育、傳承中華文化，為南加社區搭建語言與文化交流的重要橋梁。

為慶祝創會50周年，聯合會11日在洛僑中心舉行記者會，宣布即將推出系列活動。包括3月22日舉辦「漢字文化節」，推廣正體漢字之美。屆時將有近20所中文學校設計創意漢字遊戲並帶來舞台演出，南加州六所「臺灣華語文學習中心」師生也將準備台灣特色小吃供民眾品嘗。此外，南加台灣客家會、大洛杉磯台灣客家會、及美國加州客家會等社區團體也將提供客家美食。

4月18日至19日春季學術比賽，包含朗誦、演講、說故事、簡報及團體競賽等項目。每年春秋兩季學術比賽，是南加華語學習的重要競賽平台。

暑期活動同樣精彩。7月5日至9日將在大熊湖YMCA Camp Oakes舉辦青少年文化夏令營，結合戶外體能、團隊合作與傳統文化課程；7月24日至26日則於橙縣查普曼大學（Chapman University）舉行夏季教師研習暨年會，提升教師教學專業，促進華語教育交流。

此外，聯合會將持續推動暑期公立學校中文科學夏令營，以中文教授科學知識並進行實驗操作，透過跨領域學習模式培養學生語言與科學能力。今年課程將分別於聖地牙哥北郡中文學校、哈岡海華中文學校舉辦。聯合會同時持續推動年度優良教師獎勵及學生獎學金計畫，申請預計6月開始，並於9月舉行頒獎典禮。