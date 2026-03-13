朋地山商場改建案 居民促環評要求公開資訊

工業市市議會12日召開例會，市長與市議員全數出席會議並聆聽居民發言。（記者張庭瑜╱攝影）

針對朋地山購物中心（Puente Hills Mall）擬建資料中心與電池儲能設施一事，來自哈岡、羅蘭岡 、拉朋地（La Puente）、核桃市及鑽石吧 等地的居民，12日齊聚工業市 市議會，輪流上台陳情，要求市府提高資訊透明度，並就相關開發案進行完整環境影響報告（EIR）。

當天例會議程雖未列入上述開發案，但部分居民表示，他們透過社媒獲悉工業市原定當天就相關議題進行討論，方才趕赴會場。現場有居民直指，相關內容「列在會議紀錄裡，不在議程上」，質疑市府是否以非公開形式另行討論，並追問該會議是否留有紀錄。對此，市議會強調，當日並無任何非公開會議就上述議題做出決定。

儘管如此，仍有不少居民一早趕赴會場，其中不乏特地請假出席者，也有退伍軍人及年長居民到場旁聽。市長莫斯（Cory Moss）會前向民眾說明當天議程不含相關議題，但居民仍可於公眾發言時段表達意見。此言一出，現場頓時響起不滿聲浪，有人直言「我特地請假來的」，也有人質疑「把會議安排在上班時間，根本是在刁難上班族」。

對居民的種種關切，莫斯與法律顧問回應指出，依加州陽光法（Brown Act）規定，市議會僅能討論列入當日議程的事項，故當天無法就資料中心或電池儲能設施案進行正式討論。莫斯強調，相關開發案目前尚未做出任何決定，仍處於環境審查程序階段；未來若規畫委員會或市議會進一步審議，將依法提前公告並開放公眾參與。他也建議居民透過工業市官網訂閱會議通知，以便第一時間掌握最新動態。全程聆聽居民發言的莫斯，始終緊鎖眉頭，神情凝重。

公眾發言時間，多居民接連上台。他們表示，社區對資料中心可能帶來的環境衝擊與火災風險深感憂慮，希望市府在審議前公開相關環境研究資料，正視居民與下一代的健康福祉。另有居民指出，資料中心恐影響區域電網穩定、推高用水與用電成本，呼籲市府至少應進行完整環境影響報告。

亦有居民提醒，依州法規定，官方通知範圍僅限周邊300呎內的業主，但相關設施的影響遠不止於此，牽動的是整個地區社區。此言一出，現場民眾譁然，紛紛搖頭。另有居民批評，市府此前調整地目時未充分告知社區；開發地點緊鄰地區公園，若規畫不當，恐波及公園環境與周邊居民生活；也有聲音指出，若商場未來重新開發，應考慮納入住宅用途，以回應加州住房短缺問題。

發言居民中，川崎露絲（Ruth Kawasaki，音譯）強調，居民最在乎的是「透明度」，要求市府凡涉相關議題的會議，均應及時公開議程與會議紀錄。來自周邊城市的陳妮可（Nicole Chen，音譯）表示，資料中心與電池儲能設施恐對電力供應、水資源及公共安全造成衝擊，並質疑社區在過去土地分區調整時未獲充分通知。于傑基（Jackie Yu，音譯）批評該計畫恐嚴重影響周邊居民生活品質，呼籲市府審慎評估電池儲能設施的安全性，日後遇有重大開發案亦應更早通知社區。

另有居民指出，該地區族裔組成多元，市府發布資訊時應顧及不同社群的溝通需求。居住在距商場數英哩外哈仙達岡的呂琳達（Linda Lu，音譯）表示，她事前未收到任何通知，強調其公司亦在工業市登記營業，呼籲市府加強社區溝通、正視各界關切。

此外，電池業者沈喬治（George Shen，音譯）亦於公眾發言時段上台，自稱其公司電池技術獲美國國防部及勞工部認證，具防火防爆性能且無需水冷，並表示願為相關計畫提供協助，惟上述說法引發部分民眾議論，現場一度響起噓聲。

居民在市議會外舉牌，要求針對朋地山購物中心數據中心計畫進行完整環境影響報告評估。 （記者張庭瑜╱攝影）

多名居民在市議會發言時指出，數據中心與電池儲能設施可能對水電資源、環境及消防安全造成影響，呼籲市府提高資訊透明度。（記者張庭瑜╱攝影）

莫斯（右）與市議員在市議會會議中聆聽居民就拉朋山購物中心開發議題發言。（記者張庭瑜╱攝影）

工業市市議會12日召開例會，不少周邊社區居民到場旁聽並關注拉朋山購物中心開發議題。（記者張庭瑜╱攝影）

居民在公眾發言時間向市議會表達對數據中心與電池儲能設施可能帶來環境與安全影響的疑慮。（記者張庭瑜╱攝影）

多名周邊社區居民到工業市市議會旁聽會議，關注拉朋山購物中心開發議題。（記者張庭瑜╱攝影）

居民在工業市市議會公眾發言，關切拉朋山購物中心數據中心與電池儲能設施計畫，現場民眾鼓掌支持。（記者張庭瑜/攝影）

工業市市議會12日例會前，約二、三十名來自哈岡、羅蘭岡等周邊社區居民聚集市議會外，關注拉朋山購物中心擬建資料中心及電池儲能設施議題。（記者張庭瑜╱攝影）

莫斯在市議會會議中低頭記錄居民發言內容。（記者張庭瑜╱攝影）

市議員聆聽居民就相關開發計畫提出意見。（記者張庭瑜╱攝影）

居民在公眾發言時間於工業市市議會發言，對拉朋山購物中心可能興建數據中心與電池儲能設施表達關切。（記者張庭瑜╱攝影）