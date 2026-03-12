伊朗掐死荷莫茲海峽 加州汽油上看每加侖7美元

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
專家預測，加州平均油價可能很快就會超過每加侖7美元。(路透)
專家預測，加州平均油價可能很快就會超過每加侖7美元。(路透)

伊朗戰爭爆發後的頭兩天，零售汽油價格幾乎沒有變動。隨著戰事的拖延，專家現在預測加州平均油價可能很快就會超過每加侖7美元。

舊金山紀事報報導，根據美國汽車協會AAA的數據，截至11日加州普通無鉛汽油的平均價格已達每加侖5.35美元，比一周前上漲了60美分，比一個月前上漲了82美分。

長期研究石油業的南加大馬歇爾商學院副教授米舍（Michael Mische）估計，如果中東衝突持續更長時間，加州更容易受到市場動盪的影響，根據他的初步模型，加州全州平均汽油價格可能飆升至每加侖7.34美元。加州有史以來最高的平均汽油價格是2022年6月14日的每加侖6.44美元。

加州超過60%的原油依賴進口，進口比例在全美各州中名列前茅，因此地緣政治動盪可能不成比例地增加運輸時間和成本。同時，由於環保法規的限制，加州使用的石油必須按照更高的標準進行提煉，這限制了替代燃料的生產地點。

影響加州汽油價格的另一個因素是，州政府強制要求在夏季期間更換為更清潔的汽油混合燃料。預計這項變更將在未來幾周內生效，這將進一步推高油價。

這場衝突出現的一個主要問題，是伊朗阻止了油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸石油，這是伊朗南部海岸的戰略通道，專家稱，世界上五分之一的石油都要經過這裡運輸。

紅線圈出處就是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），世界上五分之一的石油都要經過這裡運輸。(取自谷歌地圖)
紅線圈出處就是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），世界上五分之一的石油都要經過這裡運輸。(取自谷歌地圖)

加州 石油 伊朗

