女志工發放食物 遭人打掉6顆牙

洛杉磯訊
長期在洛杉磯麥克阿瑟公園為無家可歸者提供餐食的一名女性志工，日前在分發食物時遭人襲擊重傷。圖為公園內一名遊民倒在輪椅前。（美聯社）
長期在洛杉磯麥克阿瑟公園為無家可歸者提供餐食的一名女性志工，日前在分發食物時遭人襲擊重傷。圖為公園內一名遊民倒在輪椅前。（美聯社）

長期在洛杉磯麥克阿瑟公園（MacArthur Park）為無家可歸者提供餐食的一名女性志工，日前在分發食物時遭人持金屬管從背後襲擊，造成下顎骨折失去六顆牙齒，目前仍在接受治療。支持者已透過募款為她籌集醫療費用。

據加州郵報（California Post）報導，受害者伍姿（Eva Woods）多年來一直在麥克阿瑟公園從事志願服務。眾籌平台GoFundMe上的說明指出，事件發生在2月22日中午，當時志工團隊正在公園內進行例行的午餐發放。

募款頁面由施蒂娜（Catherine Schetina）發起。她表示，一名女子當天手持金屬管出現在公園內，隨後在沒有任何對話的情況下，從伍姿身後接近並猛擊她的下巴。

突如其來的襲擊使伍姿受重傷。她隨即被送往醫院，並在隔天接受手術。醫生診斷她的上下顎均在襲擊中被打斷，目前下顎已被鋼絲固定，未來還需要進行牙科治療並植入人工牙，以替代被打掉的六顆牙齒。

友人表示，受害者過去六年一直經營「MacArthur Project」，這是一個由志願者組成的互助組織，每周為居住在麥克阿瑟公園附近的無家可歸者提供超過700份餐食。志工團隊每周三次分發食物，並定期向有需要的人發放衛生用品包、日常食品、帳篷以及其他生活物資。

施蒂娜表示，這起事件並不能代表公園社區的整體情況。「這名女子並不是我們以前見過的人，公園裡的其他人也不認識她。這顯然是一個非常離奇、偶發的事件。」

不過，麥克阿瑟公園及周邊地區，長期以來因無家可歸與心理健康問題而產生大量緊急求助電話。報導指出，包括遊民巷（Skid Row）在內的部分洛杉磯地區，撥打911報警數量居高不下，讓第一線救援人員承受巨大壓力。

洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，警方接到的報警電話中，約有三分之一與心理健康危機相關，平均每小時約40通。

消防部門的數據同樣顯示出巨大壓力。負責麥克阿瑟公園一帶的洛市消防局第11消防站，在2025年前8個月共出動8568次救護車任務，而同期結構性火災僅55起，使其成為全美最繁忙的消防站之一。

受害者伍姿近日在社媒Instagram發文表示，她正在康復中，並希望盡快重返公園繼續服務。她寫道：「我正在療養，只要身體允許就會回到公園，能夠安心養傷而不必擔心醫療費用，是一份難以形容的禮物。」

截至目前，該募款活動已籌得約3萬9000美元。發起人表示，這筆資金將用於支付約3萬美元的牙科植牙費用及其他相關醫療開支。

洛杉磯

