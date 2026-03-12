我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

「飛行計程車」折翼　Supernal裁員80%

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Supernal隸屬於南韓現代汽車，上周傳出解僱了約80%的員工。圖為該公司開發之空中計程車示意圖。（Supernal臉書）
Supernal隸屬於南韓現代汽車，上周傳出解僱了約80%的員工。圖為該公司開發之空中計程車示意圖。（Supernal臉書）

KTLA 5電視台報導，在競爭激烈的電動飛行計程車競賽中，現實的重力，似乎暫時佔據上風。總部位加州爾灣、由現代汽車（Hyundai Motor Group）斥資數十億美元支持的新創公司Supernal，曾經是該領域的佼佼者，但日前解僱約80%的員工。

根據The Air Current與橙縣紀事報報導，該公司共裁減296個職位，僅留下不到80名員工維持基本運作。對這家直到最近還被視為「電動垂直起降飛機」（eVTOL）領域重量級競爭者的企業來說，這是一次令人震驚的大撤退。

公司發言人將此舉描述為優化長期成本結構的「戰略轉型」。目前Supernal正將業務整合至爾灣總部，同時關閉或縮減在莫哈維、弗利蒙以及華盛頓特區舊址的工作。

儘管自2020年成立以來，現代汽車已注資超過60億美元，但Supernal始終難以將龐大資金轉化為可隨時飛行的產品。

目前eVTOL產業正全力衝刺，目標鎖定2028年洛杉磯夏季奧運會，包括聖塔克魯茲（Santa Cruz）的Joby Aviation和聖荷西的Archer Aviation都在爭分奪秒搶佔先機。Archer Aviation最近收購霍桑機場（Hawthorne Airport）作為營運據點，Pivotal甚至計劃明年就開始交付價值20萬美元的個人休閒飛行器；相較於競爭對手的積極擴張，Supernal的進度顯然大幅落後。

Supernal的旗艦機型S-A2是一款四人座飛行器，原定於2028年取得認證，但現在幾乎肯定會延期。有報導指出，由於領導層正在重新評估公司的未來發展路徑，該飛行器的研發工作已全面暫停。

這場「空中計程車」之夢是否會就此折翼，還有待觀察現代汽車後續的戰略調整。

世報陪您半世紀

洛杉磯 聖荷西

上一則

感應支付也不安全了？詐騙暴增150% 查賬單才發現盜刷

下一則

伊朗掐死荷莫茲海峽 加州汽油上看每加侖7美元

延伸閱讀

洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」

洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」
搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 分析：真正風險不在飛機

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 分析：真正風險不在飛機
AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央
「科幻成真」中製飛碟3秒起飛 能載貨、救援、通勤

「科幻成真」中製飛碟3秒起飛 能載貨、救援、通勤
以12億收購Depop後 eBay裁員800人

以12億收購Depop後 eBay裁員800人
現代汽車榮獲八項2026 Car and Driver編輯首選大獎

現代汽車榮獲八項2026 Car and Driver編輯首選大獎

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事