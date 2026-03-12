「飛行計程車」折翼　Supernal裁員80%

Supernal隸屬於南韓現代汽車，上周傳出解僱了約80%的員工。圖為該公司開發之空中計程車示意圖。（Supernal臉書）

KTLA 5電視台報導，在競爭激烈的電動飛行計程車競賽中，現實的重力，似乎暫時佔據上風。總部位加州爾灣、由現代汽車（Hyundai Motor Group）斥資數十億美元支持的新創公司Supernal，曾經是該領域的佼佼者，但日前解僱約80%的員工。

根據The Air Current與橙縣紀事報報導，該公司共裁減296個職位，僅留下不到80名員工維持基本運作。對這家直到最近還被視為「電動垂直起降飛機」（eVTOL）領域重量級競爭者的企業來說，這是一次令人震驚的大撤退。

公司發言人將此舉描述為優化長期成本結構的「戰略轉型」。目前Supernal正將業務整合至爾灣總部，同時關閉或縮減在莫哈維、弗利蒙以及華盛頓特區舊址的工作。

儘管自2020年成立以來，現代汽車已注資超過60億美元，但Supernal始終難以將龐大資金轉化為可隨時飛行的產品。

目前eVTOL產業正全力衝刺，目標鎖定2028年洛杉磯 夏季奧運會，包括聖塔克魯茲（Santa Cruz）的Joby Aviation和聖荷西 的Archer Aviation都在爭分奪秒搶佔先機。Archer Aviation最近收購霍桑機場（Hawthorne Airport）作為營運據點，Pivotal甚至計劃明年就開始交付價值20萬美元的個人休閒飛行器；相較於競爭對手的積極擴張，Supernal的進度顯然大幅落後。

Supernal的旗艦機型S-A2是一款四人座飛行器，原定於2028年取得認證，但現在幾乎肯定會延期。有報導指出，由於領導層正在重新評估公司的未來發展路徑，該飛行器的研發工作已全面暫停。

這場「空中計程車」之夢是否會就此折翼，還有待觀察現代汽車後續的戰略調整。