薛麗華 接掌世華大洛杉磯分會

第七屆會長劉煥君（左）在世華總會第一副總會長陳玲華（中）監交下，將會長印信交接給第八屆會長薛麗華（右）。（主辦單位提供）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯 分會，8日在阿罕布拉市Almansor Court舉行會長交接典禮暨成立七周年年會，第七屆會長劉煥君將會長印信交接給第八屆會長薛麗華，象徵分會會務傳承並邁入新的發展階段。適逢三八國際婦女節，活動吸引近300位來自政商界及僑界嘉賓到場見證。

交接儀式在世華總會第一副總會長陳玲華監交，現場嘉賓以熱烈掌聲祝賀，新舊會長完成交接。

卸任會長劉煥君回顧任內成果表示，在理監事團隊與會員共同努力下，分會過去兩年積極舉辦多項經貿交流、公益服務及女性成長活動，不僅凝聚會員力量，也提升華人工商婦女在主流社會的能見度。新任會長薛麗華表示，未來將延續世華「結合工商婦女成為彼此良師益友，共創商機、分享知識、服務社會」的宗旨，持續推動會員交流、商業合作及公益服務，並拓展與主流社會及各界團體的合作，讓世華大洛杉磯分會的影響力持續擴大。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會舉行第七屆、第八屆會長交接典禮暨七周年年會，理監事及會員出席活動。（主辦單位提供）

當天活動除交接典禮外，也安排年會午宴及抽獎活動，獎品包括長榮航空機票、大型電視及現金紅包等，現場氣氛熱烈。主辦方表示，希望藉由此次盛會，在慶祝婦女節之餘，也展現華人工商婦女團結互助、積極進取的精神。活動於下午圓滿落幕，與會嘉賓紛紛祝賀新任會長上任，並期待分會未來持續為社區帶來更多貢獻。

多位政要與僑界代表到場致詞祝賀，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、洛杉磯華僑文教服務中心主任鐘佩珍，以及聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等人。他們肯定世華長期致力於促進華人女性創業發展、推動工商交流及參與社區服務，對南加州社區貢獻良多。