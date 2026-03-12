我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

巴沙迪那教會停車場 開放無家可歸者車宿

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴沙迪那市議會近日通過決議，允許諸聖教堂設立「安全停車」計畫，開放停車場供最多25名居住在車內的流浪者夜間停放。（google地圖截圖）
巴沙迪那市議會近日通過決議，允許諸聖教堂設立「安全停車」計畫，開放停車場供最多25名居住在車內的流浪者夜間停放。（google地圖截圖）

洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）市議會近日表決通過，允許當地一間教會設立「安全停車」計畫，為居住在車內的無家可歸者提供過夜停車與休息空間。據KTLA5電視台報導，該案在市議會激烈辯論後，以五比二投票通過。

根據計畫，位於歐幾里得大道（Euclid Avenue）與核桃街（Walnut Street）附近的諸聖教堂（All Saints Church），將開放教會停車場，最多可容納25名居住在車內的人士夜間停車過夜。

該提案在審議過程中引發社區廣泛討論，支持與反對聲音並存，不少居民透過書信或在會議上發言表達意見。有支持者表示，讓無家可歸者擁有安全停車與休息的地方，是維護基本尊嚴的重要一步。一名支持計畫的居民表示：「這其實只是很小的一件事，讓無家可歸者能保有一點尊嚴。」

不過，也有居民對計畫表達憂慮。一名反對者指出，雖然理解幫助弱勢族群的重要性，但仍擔心可能對附近社區安全造成影響，「我只是擔心鄰里的安全，我不認為這是個好地點。如果在其他地方設置，我會更支持。」倡議團體則表示，「安全停車」計畫不僅能為居住在車內的人提供臨時休息場所，也可減少街頭隨意停車的情況，進而提升巴沙迪那市區整體安全與秩序。

世報陪您半世紀

上一則

感應支付也不安全了？詐騙暴增150% 查賬單才發現盜刷

下一則

伊朗掐死荷莫茲海峽 加州汽油上看每加侖7美元

延伸閱讀

工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對

工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對
市府設置街邊充電樁 2030年前要建100個

市府設置街邊充電樁 2030年前要建100個
市政府出資 聖荷西2安全停車區供128輛房車 等候排滿

市政府出資 聖荷西2安全停車區供128輛房車 等候排滿
市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持
工業市電池儲能建案准了 估2027年營運

工業市電池儲能建案准了 估2027年營運
拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲

拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事