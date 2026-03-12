巴沙迪那教會停車場 開放無家可歸者車宿

巴沙迪那市議會近日通過決議，允許諸聖教堂設立「安全停車」計畫，開放停車場供最多25名居住在車內的流浪者夜間停放。（google地圖截圖）

洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）市議會近日表決通過，允許當地一間教會設立「安全停車」計畫，為居住在車內的無家可歸者提供過夜停車與休息空間。據KTLA5電視台報導，該案在市議會激烈辯論後，以五比二投票通過。

根據計畫，位於歐幾里得大道（Euclid Avenue）與核桃街（Walnut Street）附近的諸聖教堂（All Saints Church），將開放教會停車場，最多可容納25名居住在車內的人士夜間停車過夜。

該提案在審議過程中引發社區廣泛討論，支持與反對聲音並存，不少居民透過書信或在會議上發言表達意見。有支持者表示，讓無家可歸者擁有安全停車與休息的地方，是維護基本尊嚴的重要一步。一名支持計畫的居民表示：「這其實只是很小的一件事，讓無家可歸者能保有一點尊嚴。」

不過，也有居民對計畫表達憂慮。一名反對者指出，雖然理解幫助弱勢族群的重要性，但仍擔心可能對附近社區安全造成影響，「我只是擔心鄰里的安全，我不認為這是個好地點。如果在其他地方設置，我會更支持。」倡議團體則表示，「安全停車」計畫不僅能為居住在車內的人提供臨時休息場所，也可減少街頭隨意停車的情況，進而提升巴沙迪那市區整體安全與秩序。