「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

羅省秉公堂 贈經文處百年「夾萬」

記者張庭瑜／洛杉磯報導
周賜軒（左）與紀欽耀（右）共同揭開紅布，展示逾百年歷史的革命募款保險箱「夾萬」，象徵文物正式捐贈予經文處保存。（主辦單位提供）
周賜軒（左）與紀欽耀（右）共同揭開紅布，展示逾百年歷史的革命募款保險箱「夾萬」，象徵文物正式捐贈予經文處保存。（主辦單位提供）

羅省秉公堂10日上午舉行歷史文物捐贈儀式，將堂內珍藏逾百年的保險箱「夾萬」捐贈予中華民國洛杉磯台北經濟文化辦事處，這是南加州僑界對孫中山革命建國歷史的重要見證，也為海外華僑支持民主共和的歷史留下珍貴實物。

儀式於洛杉磯的羅省秉公堂會址舉行，現場首先向關聖帝君與五祖神位行禮，隨後向國父孫中山遺像行三鞠躬禮，並進行獻花與剪綵儀式。由羅省秉公堂主席周賜軒代表捐贈，中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀代表接受，並共同揭開紅布展示文物，象徵歷史傳承。

羅省秉公堂10日舉行百年「夾萬」捐贈儀式，長紀欽耀（中）、周賜軒及多位僑界代表共...
羅省秉公堂10日舉行百年「夾萬」捐贈儀式，長紀欽耀（中）、周賜軒及多位僑界代表共同剪綵，見證華僑支持孫中山革命歷史文物移交。（主辦單位提供）

周賜軒表示，該保險箱已有逾百年歷史，是秉公堂重要歷史文物。清末時期孫中山先生多次來到洛杉磯，獲當地洪門及僑胞支持，當年革命募款及軍券曾存放於此保險箱內，是南加州僑界支持推翻帝制、建立民國的重要見證。紀欽耀指出，適逢駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新館啟用滿一周年，能獲秉公堂捐贈如此深具歷史意義的文物，格外珍貴。未來將妥善保存並規畫公開展示，讓更多民眾了解海外華僑在中華民國建國歷程中的重要貢獻。

羅省秉公堂10日舉行百年歷史保險箱「夾萬」捐贈儀式，中為駐洛杉磯台北經濟文化辦事...
羅省秉公堂10日舉行百年歷史保險箱「夾萬」捐贈儀式，中為駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（右四）與羅省秉公堂主席周賜軒（右五）等僑界及政界人士共同見證歷史文物交接。（主辦單位提供）

秉公堂介紹，該保險箱由美國製造商MacNeale & Urban Company於19世紀後期製造，重量約300磅，以高強度鋼板打造。1904年至1911年間，孫中山先生曾四度到訪洛杉磯，並獲秉公堂與當地僑胞大力支持，革命募款及相關文件即由此保險箱保存。

當天出席儀式的嘉賓包括聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強代表、洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）代表，以及多位僑界領袖。秉公堂元老馬培道並於會中介紹該文物歷史，中華會館主席聶澤英亦致詞，肯定秉公堂保存歷史文物、傳承僑社精神的意義。

僑界人士指出，「夾萬」為粵語對保險箱的稱呼，廣泛使用於廣東及香港地區。這件百年文物不僅是歷史器物，更象徵海外華僑支持革命、推動建立亞洲第一個民主共和國的重要歷史記憶。羅省秉公堂表示，此次捐贈不僅是對歷史的致敬，也希望透過文物保存與展示，讓後人了解「華僑為革命之母」的歷史事實，並延續「天下為公」的精神。

