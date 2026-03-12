迪士尼酒食節 好吃好玩好看好買

我的頻道

記者張宏／安那罕報導
加州迪士尼冒險樂園酒食節，大廚米老鼠在等你喲。（記者張宏／攝影）
加州迪士尼冒險樂園酒食節（Food & Wine Festival）即日起持續至4月27日，期間推出系列新款美食、飲品與娛樂表演，展現加州多元文化與創意料理。今年新增特色菜品包括青辣醬豬肉墨西哥玉米餅和拉麵起司通心粉等美食。

這次酒食節新品美食包括使用白醬、蘋果木煙燻培根和黑胡椒醬製成的卡邦尼風味迷你披薩、搭配香腸、起司醬、番茄與青莎莎醬的豬皮玉米片、加入魚板、海苔碎、蔥花與辣椒脆拉麵起司通心粉及裹咖啡糖並配香蘭奶油與椰子碎的香蘭拿鐵吉拿棒。美食靈感來自夏威夷料理，搭配蛋、醬燒火腿與海苔調味夏威夷風味午餐肉炒飯和培根熱狗配辣椒美乃滋和洋蔥的洛杉磯街頭熱狗。

酒食節期間迪士尼推出各種限定美食。（記者張宏／攝影）
遊客若想品嘗多款美食可購買四張或八張的美食套票（Sip and Savor Pass），餐券可與朋友共享，也可分多次使用。除了美食體驗，本次酒食節還有豐富的娛樂活動與互動體驗，冒險樂園經典飛行項目飛躍加州（Soarin's Over California）日前回歸，遊客可從空中俯瞰加州壯麗景色。每天表演包括互動音樂秀Cookin with the Jammin Chefs，迪士尼角色與廚師一起表演的互動音樂秀，節奏感很強，適合家庭觀賞。在特定日期還將上演親子互動節目Confection Purrfection with the SuperKitties。

酒食節廚師會現場示範料理並分享烹飪技巧。（記者張宏／攝影）
在周末，還有多名明星廚師在冒險樂園的Hollywood Backlot Stage現場進行烹飪示範，包括名廚Jet Tila、Wing Lam與Duff Goldman等。

在酒食節期間還推出限定周邊商品，包括服裝、居家用品與收藏單品，都可在園區多家商店購買。迪士尼樂園在今年年初亦推出針對加州居民優惠門票和多項酒店住宿優惠，方便遊客在活動期間前往體驗。詳情可登錄迪士尼官網查詢。

加州 夏威夷 迪士尼

