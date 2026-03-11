我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

歡送紀欽耀 僑界席開50桌 擺「劍門」祝賀升任貝里斯大使

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州僑界特別製作紀念影片於活動中播放，回顧紀欽耀任內與僑界互動的點滴與重要時刻。（記者謝雨珊／攝影）
南加州僑界特別製作紀念影片於活動中播放，回顧紀欽耀任內與僑界互動的點滴與重要時刻。（記者謝雨珊／攝影）

南加州僑界10日舉辦盛大歡送活動，席開50桌，祝賀駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀即將升任駐貝里斯（Belize）大使。為表達感謝與祝福，南加州僑界特別製作紀念影片於活動中播放，回顧紀欽耀任內與僑界互動的點滴與重要時刻。

南加州僑界10日舉辦盛大歡送活動，席開50桌，祝賀駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長...
南加州僑界10日舉辦盛大歡送活動，席開50桌，祝賀駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀即將升任貝里斯大使。（記者謝雨珊／攝影）

中華民國台灣國策顧問田詒鴻表示，紀欽耀過去三年多在洛杉磯服務期間，不僅在外交事務上表現積極，也十分重視與僑界的聯繫與互動，努力整合各僑團優勢，讓南加州僑界更加團結。他指出，在紀欽耀推動下，位於洛杉磯的新館舍整建工程終於完工並開始啟用，這讓僑界深感驕傲。

田詒鴻認為，紀欽耀此次獲派駐貝里斯擔任大使，是中華民國政府對其能力與表現的高度肯定與信任。相信憑藉其豐富外交經驗，未來在新任職位上必能持續拓展台灣在國際間的發展空間。

羅省中華會館主席聶澤英也指出，紀欽耀任內對僑胞事務投入心力，無論是面對僑界需求或突發問題，皆勇於承擔並積極協助解決，同時待人親切、作風平易近人，因此深受僑界敬重。他也認為，紀欽耀積極與洛杉磯中華會館建立良好關係，因此中華會館將堅定支持國父孫中山所創建的中華民國價值。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀即將升任駐貝里斯大使。（記者謝雨珊／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀即將升任駐貝里斯大使。（記者謝雨珊／攝影）

紀欽耀致詞時對僑界的支持表達感謝。他表示，當天活動安排「走劍門」儀式時，內心十分感動，也感受到僑界滿滿的祝福與情誼。

他指出，南加州僑界具有「三多」特色，包括人才多、僑團多、活動多。南加州僑界人才濟濟、團結力量強大，每逢周末幾乎都有僑團活動，需要不斷走訪交流、結識朋友，讓他大開眼界。

紀欽耀也提到，南加州僑界對台灣的支持十分熱烈，活動規模常常達到數十桌，甚至超過50桌以上，是他過去少見的盛況。此外，洛杉磯也經常接待來自台灣的訪問團，任內接待的訪團多達80餘團，平均每周都有一至兩團到訪。

他再次感謝南加州僑界多年來的支持與陪伴，並表示未來即使前往新的外交崗位，仍會持續關心南加州僑界發展，並期待未來有機會再度與大家相見。

紀欽耀致詞時對僑界的支持表達感謝。當天活動安排「走劍門」儀式時，內心十分感動，也...
紀欽耀致詞時對僑界的支持表達感謝。當天活動安排「走劍門」儀式時，內心十分感動，也感受到僑界滿滿的祝福與情誼。（記者謝雨珊／攝影）

世報陪您半世紀

中華民國 洛杉磯

上一則

工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對

下一則

Trader Joe's托特包大戰又要來了 這顏色將推出放大版

延伸閱讀

經典賽台韓大戰 洛杉磯僑界隔海應援

經典賽台韓大戰 洛杉磯僑界隔海應援
世報模範母親 林鄭靜萍96歲辭世

世報模範母親 林鄭靜萍96歲辭世
北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴

北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴
世華南加分會孟心韻接棒 頒發金冠獎

世華南加分會孟心韻接棒 頒發金冠獎
追思二二八 賴清德影音與會

追思二二八 賴清德影音與會
孫中山逝世101周年 加台聯3/14登山健行 名額有限報名要快

孫中山逝世101周年 加台聯3/14登山健行 名額有限報名要快

熱門新聞

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元