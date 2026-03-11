歡送紀欽耀 僑界席開50桌 擺「劍門」祝賀升任貝里斯大使

南加州僑界特別製作紀念影片於活動中播放，回顧紀欽耀任內與僑界互動的點滴與重要時刻。（記者謝雨珊／攝影）

南加州僑界10日舉辦盛大歡送活動，席開50桌，祝賀駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀即將升任駐貝里斯（Belize）大使。為表達感謝與祝福，南加州僑界特別製作紀念影片於活動中播放，回顧紀欽耀任內與僑界互動的點滴與重要時刻。

中華民國 台灣國策顧問田詒鴻表示，紀欽耀過去三年多在洛杉磯服務期間，不僅在外交事務上表現積極，也十分重視與僑界的聯繫與互動，努力整合各僑團優勢，讓南加州僑界更加團結。他指出，在紀欽耀推動下，位於洛杉磯的新館舍整建工程終於完工並開始啟用，這讓僑界深感驕傲。

田詒鴻認為，紀欽耀此次獲派駐貝里斯擔任大使，是中華民國政府對其能力與表現的高度肯定與信任。相信憑藉其豐富外交經驗，未來在新任職位上必能持續拓展台灣在國際間的發展空間。

羅省中華會館主席聶澤英也指出，紀欽耀任內對僑胞事務投入心力，無論是面對僑界需求或突發問題，皆勇於承擔並積極協助解決，同時待人親切、作風平易近人，因此深受僑界敬重。他也認為，紀欽耀積極與洛杉磯中華會館建立良好關係，因此中華會館將堅定支持國父孫中山所創建的中華民國價值。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀即將升任駐貝里斯大使。（記者謝雨珊／攝影）

紀欽耀致詞時對僑界的支持表達感謝。他表示，當天活動安排「走劍門」儀式時，內心十分感動，也感受到僑界滿滿的祝福與情誼。

他指出，南加州僑界具有「三多」特色，包括人才多、僑團多、活動多。南加州僑界人才濟濟、團結力量強大，每逢周末幾乎都有僑團活動，需要不斷走訪交流、結識朋友，讓他大開眼界。

紀欽耀也提到，南加州僑界對台灣的支持十分熱烈，活動規模常常達到數十桌，甚至超過50桌以上，是他過去少見的盛況。此外，洛杉磯也經常接待來自台灣的訪問團，任內接待的訪團多達80餘團，平均每周都有一至兩團到訪。

他再次感謝南加州僑界多年來的支持與陪伴，並表示未來即使前往新的外交崗位，仍會持續關心南加州僑界發展，並期待未來有機會再度與大家相見。