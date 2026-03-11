我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

異國愛情詐騙盯上年長者 六旬婦上當破財

記者劉子為／洛杉磯報導
化名「Beatrice」的洛杉磯六旬婦人分享自身經歷，講述她透過交友網站認識一名自稱來自西班牙的男子，陷入精心設計的愛情陷阱。（示意圖取自Pixabay）
國土安全調查局（HSI）近日發布案例提醒民眾警惕「愛情詐騙」（romance scam）。一名化名「Beatrice」的洛杉磯六旬婦人分享自身經歷，講述她透過交友網站認識一名自稱來自西班牙的男子，陷入精心設計的愛情陷阱。

Beatrice表示，當時是新冠疫情初期，她仍沉浸在丈夫離世的悲痛中，常常感到孤單。「我很想念他，想有人可以一起聊聊世界正在發生的事情。」在朋友建議下，她開始嘗試線上交友，很快在交友網站上認識了一名男子。對方自稱66歲，是一名西班牙伐木工，外貌並不特別出眾，但與她已故丈夫有些相似，讓她對對方產生好感。

兩人隨後持續在網路上聯絡，透過幾個月的聊天逐漸建立信任關係。Beatrice說，對方會關心她的生活、與她分享日常，也會談到未來見面的可能。然而，幾個月後，男子開始以各種理由向她提出金錢請求。她坦言，當對方開口要錢時，自己雖然有所懷疑，但仍選擇相信對方，並匯出款項。

HSI指出，這正是愛情詐騙常見的手法。詐騙者通常會先花時間與受害者建立情感聯繫，取得信任後，再以突發狀況、醫療費用或投資機會等理由要求匯款。這類詐騙屬於「信任詐騙」，利用人們對親密關係的期待與信任進行操控。

執法部門指出，詐騙者的手法雖然不斷演變，但核心仍是透過操控受害者情緒，例如迅速表達愛意、聲稱身在海外、以各種理由拒絕視訊通話，或要求將聊天轉移到其他通訊軟體。此外，詐騙者也常以投資機會為名，引導受害者購買加密貨幣或進行外匯投資。

HSI提醒，民眾若與只在網路上認識的人互動，應保持警惕，不要輕易分享個人資料、銀行資訊或匯款。如果對方提出投資加密貨幣或要求匯錢，極可能是詐騙。若懷疑自己遭遇詐騙，應立即停止聯絡，並向相關平台與警方通報，同時向FTC提出詐騙申訴。

HSI呼籲民眾提高警覺，如發現可疑活動或疑似詐騙，可撥打舉報專線877-4-HSI-TIP。

