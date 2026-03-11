閃觀眾終點前偏離賽道 馬拉松領先者冠軍飛了

2026年馬拉松賽在洛杉磯道奇球場起跑，但因人數眾多，第二名的肯亞選手一度被帶偏路徑（The ASICS Los Angeles Marathon臉書）

NBC 4電視台報導，2026年洛杉磯 馬拉松（Los Angeles Marathon）發生戲劇性結局！一路領先的肯亞跑者卡馬烏（Michael Kamau）接近終點前，被一旁熱情觀眾影響一度偏離賽道，最終戲劇性地以0.01秒，遭緊追其後的美國選手，密西根州36歲馬丁（Nathan Martin）後來居上，到手的冠軍飛了。這也是洛杉磯馬拉松史上最接近的一次結果。

影片中可看到，在26哩處（全程26.2哩）時，一名揮舞肯亞國旗、情緒激動的觀眾接近卡馬烏，卡馬烏為閃避他偏離路線，跟隨一輛正離開賽道的警用摩托車，誤闖位於世紀城（Century City）聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Blvd.），被金屬終點通道護欄圍起，與賽道隔離的區域。兩旁觀眾不斷揮手示意，然卡拉烏數秒後才停下來、轉身繞過入口護欄回到賽道上。

緊追其後的馬丁經過該處後開始追趕卡馬烏，最後衝刺以很些微的差距先行衝過終點奪冠，成績為2小時11分16.60秒，與卡馬烏初步成績表上的時間相同。衣索比亞選手奈特（Enyew Night）以2小時14分22.22秒得到季軍。馬丁獲得2萬5000美元獎金，卡拉烏1萬美元。

2026年馬拉松賽事，馬丁成為第二位奪冠的美國選手。（The ASICS Los Angeles Marathon臉書）

當天比賽，卡馬烏從道奇體育場（Dodger Stadium）起跑後幾乎一路領先，最後階段體力透支倒地，仍試圖守住領先，在終點區接受醫療救治。

洛杉磯馬拉松主辦單位發言人告訴Runner's World，比賽結束後他們並未收到任何抗議，最終成績維持不變。報導指出，車隊按計畫在距離終點線300公尺處駛離，所有運動員都在賽前參加技術會議。主辦單位聲明表示：「我們很高興賽事吸引大量觀眾，也會在賽後檢討如何避免發生類似情況。」

在40公里（約24.8哩）計時點時，卡馬烏成績為2小時03分40秒，馬丁為2小時04分36秒。當卡馬烏開始最後衝刺，從NewsChopper4廣角畫面中幾乎看不到馬丁身影。然當馬丁跑到聖塔蒙尼卡大道、靠近星光大道 （Avenue of the Stars）路口進入最後階段，沿途觀眾瘋狂歡呼。