南加建中校友會 15日辦名醫講座

建國中學南加州校友會於記者會中介紹名醫講座活動，邀請僑界民眾踴躍參加。（記者張庭瑜／攝影）

南加州建國中學校友會將於15日下午1時至4時，在洛杉磯僑教中心舉辦「建中校友名醫講座」，邀請三位專業醫師分享醫療知識與健康保健觀念。主辦單位日前舉行記者會介紹活動內容，歡迎南加州僑界及社區民眾踴躍參加。

建國中學南加州校友會會長牟致遠於記者會中介紹「建中校友名醫講座」活動內容，呼籲僑界民眾踴躍參與，共同關心健康議題。（記者張庭瑜／攝影）

建國中學南加州校友會會長牟致遠表示，校友會希望透過專業醫師的分享，讓僑胞與社區民眾獲得正確且實用的健康資訊，進一步提升對常見疾病的認識與預防觀念。此次講座主題涵蓋骨科疾病、腎臟健康以及醫療制度觀察等多方面內容。

林元清表示，將在講座中介紹坐骨神經痛、五十肩、扳機指、網球肘及膝關節病變等常見骨科疾病，並分享相關預防與治療觀念。（記者張庭瑜／攝影）

陳威佐表示，將說明腎臟衰竭的形成原因與洗腎治療的基本原則，提醒民眾重視腎臟健康與定期檢查。（記者張庭瑜／攝影）

徐俊陽（左）表示，將分享在胸腔內科與重症醫療領域的臨床觀察，並介紹現代醫療體系的運作情況。（記者張庭瑜／攝影）

講座邀請三位醫師擔任主講人。骨科醫師林元清將介紹常見骨骼與關節問題，包括坐骨神經痛、五十肩、扳機指、手指麻木、網球肘、膝關節病變與骨折等，並說明預防與治療方式。腎臟科醫師陳威佐講解腎臟衰竭的形成原因，以及洗腎治療的基本原則，協助民眾了解如何維護腎臟健康。胸腔內科與重症加護科醫師徐俊陽將從臨床經驗出發，分享對現行醫療體系的觀察與看法。

校友會總幹事羅再陵表示，活動除專題講座外，也準備茶點並安排抽獎，希望讓與會民眾在輕鬆氛圍中交流互動，同時獲得有用的健康知識。

講座為公益性質，免費入場並提供免費停車，由於座位有限，建議民眾提前到場參加。