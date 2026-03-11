工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對

活動現場參與者踴躍，座無虛席，反對工業市將朋地山購物中心改為資料中心。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷東區工業市 朋地山購物中心（Puente Hills Mall）擬改建為大型資料中心系統與電池儲能設施的開發計畫，近日在周邊社區引發強烈反彈。9日晚，數百名來自羅蘭岡 與哈仙達岡等地的居民，齊聚羅蘭岡社區中心參加相關議題公聽會，現場座無虛席，不少民眾甚至站立旁聽，社區中心外亦排起長龍隊伍等待進場簽名表達反對意見，場面相當火爆。

參與者認真記錄，有的席地而坐。（記者啟鉻／攝影）

工業市朋地山購物中心為好萊塢電影「回到未來」的取景地，並承載周邊居民多年的生活記憶。當晚會場氣氛高漲，多名居民發言批評該建案，會場不時響起掌聲表示同意。簽名徵集活動代表布朗（Samuel Brown）在現場主持簽名行動時表示，工業市在推動資料中心及電池儲能計畫過程中，並未給予周邊居民充分時間表達意見。他指出，資料中心可能帶來公共健康、空氣與水資源等環境問題，同時也可能對周邊社區經濟及生活品質造成衝擊。

居住在哈岡的艾莉娜質疑，工業市在短時間內迅速推動該計畫，甚至將原本的商業用地改為工業用途，「完全是在欺負周邊城市的居民」。她認為，除了透過連署表達反對外，社區也應聘請專業環保律師，透過司法途徑挑戰該計畫，爭取最終撤銷項目。

在哈岡居住近40年的Max Chu與太太也到場參與簽名。他批評工業市多年來在決策過程中，缺乏對周邊社區居民意見的尊重，在未充分徵詢民意、也未公開完整環境評估報告的情況下，就迅速決定推動資料中心計畫。

同樣居住在羅蘭岡近30年的吳先生指出，他家距離拉朋山購物中心僅幾個街區，而購物中心附近還有加油站。如果未來資料中心的儲能電池發生火災，恐波及加油站並引發大火，威脅附近社區安全。他並擔心，若大型資料中心帶來潛在火災風險，當地房屋火災保險費用可能進一步飆升。

在羅蘭岡居住20多年的劉女士也回憶，她曾參加工業市先前針對該項目舉辦的一場公聽會，不少華人居民當場表達反對，但隔日相關決定仍迅速通過，讓許多居民難以理解。她的鄰居徐小姐則指出，她在當地居住近10年，大型資料中心的設立往往伴隨能源消耗、噪音及潛在汙染問題，「對社區孩子的健康與未來都是威脅」。

會場外排隊等候進入的民眾。（記者啟鉻／攝影）

社區團體也開始積極動員。哈岡華人協會會長、律師方孝偉表示，將持續關注該開發案的進展，並計畫發起一系列示威與抗議活動，要求政府重新審視計畫。

據本報先前報導，部分關注此議題居民指出，工業市於2025年12月底提出名為「MARICI」電池儲能設施計畫。依規定，相關單位需通知計畫周邊300呎範圍內居民，但包括羅蘭岡與哈岡在內的周邊居民，幾乎未收到任何通知。按照程序，計畫提出後應有30天公眾意見徵集期，但不少居民直到期限結束後才得知消息，導致計畫推進。

2026年1月底，工業市曾召開聽證會，雖有部分社區人士到場發言，但當時討論焦點主要集中在電池儲能設施本身，而非朋地山購物中心整體改建為資料中心的開發方向，導致部分民眾對計畫內容仍感混淆。