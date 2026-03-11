我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對

記者啟鉻／羅蘭岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
活動現場參與者踴躍，座無虛席，反對工業市將朋地山購物中心改為資料中心。（記者啟鉻／攝影）
活動現場參與者踴躍，座無虛席，反對工業市將朋地山購物中心改為資料中心。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷東區工業市朋地山購物中心（Puente Hills Mall）擬改建為大型資料中心系統與電池儲能設施的開發計畫，近日在周邊社區引發強烈反彈。9日晚，數百名來自羅蘭岡與哈仙達岡等地的居民，齊聚羅蘭岡社區中心參加相關議題公聽會，現場座無虛席，不少民眾甚至站立旁聽，社區中心外亦排起長龍隊伍等待進場簽名表達反對意見，場面相當火爆。

參與者認真記錄，有的席地而坐。（記者啟鉻／攝影）
參與者認真記錄，有的席地而坐。（記者啟鉻／攝影）

工業市朋地山購物中心為好萊塢電影「回到未來」的取景地，並承載周邊居民多年的生活記憶。當晚會場氣氛高漲，多名居民發言批評該建案，會場不時響起掌聲表示同意。簽名徵集活動代表布朗（Samuel Brown）在現場主持簽名行動時表示，工業市在推動資料中心及電池儲能計畫過程中，並未給予周邊居民充分時間表達意見。他指出，資料中心可能帶來公共健康、空氣與水資源等環境問題，同時也可能對周邊社區經濟及生活品質造成衝擊。

居住在哈岡的艾莉娜質疑，工業市在短時間內迅速推動該計畫，甚至將原本的商業用地改為工業用途，「完全是在欺負周邊城市的居民」。她認為，除了透過連署表達反對外，社區也應聘請專業環保律師，透過司法途徑挑戰該計畫，爭取最終撤銷項目。

在哈岡居住近40年的Max Chu與太太也到場參與簽名。他批評工業市多年來在決策過程中，缺乏對周邊社區居民意見的尊重，在未充分徵詢民意、也未公開完整環境評估報告的情況下，就迅速決定推動資料中心計畫。

同樣居住在羅蘭岡近30年的吳先生指出，他家距離拉朋山購物中心僅幾個街區，而購物中心附近還有加油站。如果未來資料中心的儲能電池發生火災，恐波及加油站並引發大火，威脅附近社區安全。他並擔心，若大型資料中心帶來潛在火災風險，當地房屋火災保險費用可能進一步飆升。

在羅蘭岡居住20多年的劉女士也回憶，她曾參加工業市先前針對該項目舉辦的一場公聽會，不少華人居民當場表達反對，但隔日相關決定仍迅速通過，讓許多居民難以理解。她的鄰居徐小姐則指出，她在當地居住近10年，大型資料中心的設立往往伴隨能源消耗、噪音及潛在汙染問題，「對社區孩子的健康與未來都是威脅」。

會場外排隊等候進入的民眾。（記者啟鉻／攝影）
會場外排隊等候進入的民眾。（記者啟鉻／攝影）

社區團體也開始積極動員。哈岡華人協會會長、律師方孝偉表示，將持續關注該開發案的進展，並計畫發起一系列示威與抗議活動，要求政府重新審視計畫。

據本報先前報導，部分關注此議題居民指出，工業市於2025年12月底提出名為「MARICI」電池儲能設施計畫。依規定，相關單位需通知計畫周邊300呎範圍內居民，但包括羅蘭岡與哈岡在內的周邊居民，幾乎未收到任何通知。按照程序，計畫提出後應有30天公眾意見徵集期，但不少居民直到期限結束後才得知消息，導致計畫推進。

2026年1月底，工業市曾召開聽證會，雖有部分社區人士到場發言，但當時討論焦點主要集中在電池儲能設施本身，而非朋地山購物中心整體改建為資料中心的開發方向，導致部分民眾對計畫內容仍感混淆。

世報陪您半世紀

工業市 羅蘭岡

上一則

余晨峰律師樓贊助聖蓋博燈會 推有獎幸運輪

下一則

歡送紀欽耀 僑界席開50桌 擺「劍門」祝賀升任貝里斯大使

延伸閱讀

工業市電池儲能建案准了 估2027年營運

工業市電池儲能建案准了 估2027年營運
拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲

拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲
蒙市議會通過 資料中心去留交6月公投

蒙市議會通過 資料中心去留交6月公投
7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化

7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化
7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化

7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化
華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

熱門新聞

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元