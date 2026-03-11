洛杉磯華文作協年會 介紹新會員

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
美國洛杉磯華文作家協會會長王偉。（主辦方提供）
美國洛杉磯華文作家協會會長王偉。（主辦方提供）

美國洛杉磯華文作家協會日前在亞凱迪亞市舉辦2026新春年會，大家共同回顧過往耕耘，展望未來華文文學發展的新篇章。

華文作家協會會長王偉表示，協會始終秉持開放精神，不閉門造車，也不僅追求形式之美，而是積極拓展交流平台，邀請海內外作家學者舉辦講座與文化活動，促進華文文學多元互動。協會各項工作的順利推進，離不開理監事團隊與會員們的齊心合作，正是大家的熱情與投入，使協會充滿持續發展的生命力。

美國洛杉磯華文作家協會日前在亞凱迪亞市舉辦2026新春年會。（主辦方提供）
美國洛杉磯華文作家協會日前在亞凱迪亞市舉辦2026新春年會。（主辦方提供）

監事長黃宗之表示，監事會在監督協會日常運作之餘，也積極推動華文文學在海外的傳播。目前已將協會20多名作家的六十多部作品系統整理，捐贈至哈佛大學、洛杉磯加大及史丹佛大學等知名高校圖書館收藏，期望藉此記錄海外華人的精神軌跡。

副會長楊慰慰介紹去年加入的新會員，包括承襲父親詩歌創作傳統的陳曉笛、以生活題材見長的董鳳菊、以精神科醫師視角書寫人性的楊軍、兼具學者與作家身分的容躍，及多名活躍於文學與藝術領域的新成員。

中國駐洛杉磯總領館文化領事陳風華表示，海外華文作家以獨特視角書寫移民歷史與情感，豐富世界文學版圖，也提升中華文化在主流社會的影響力。

