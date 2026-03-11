鑽石吧逾3500住宅 被列「野火危險區」

我的頻道

記者楊青／鑽石吧報導
今年鑽石吧有超過3500戶人家所在位置被入列洛杉磯縣「山火危險區」，消防部門提醒居民在春夏季乾燥季節來臨前，及早清理庭院灌木和枯枝，打造安全隔離區，降低火災隱患。（鑽石吧市府提供）
南加2026年春來早，剛入3月，各地已花繁樹茂。洛杉磯縣消防局近日向洛縣多個野火風險地區業主寄發年度「防火空間」（Defensible Space）通知，其中包括華人聚居的鑽石吧和核桃市數千住宅。消防部門提醒，相關地區居民需依法清理住宅周邊易燃植被，降低野火風險。

加州幾乎每年都發生野火，為減少損失防患於未然，州森林防火局（California Department of Forestry and Fire Protection）根據植被種類、地形、天氣條件、歷史火災紀錄以及燃燒時火星可能飄散的距離等因素，綜合評估而劃出「野火危險等級區」（Fire Hazard Severity Zone），分為「中」、「高」及「極高」三個等級。凡位相關區域內住宅，都須遵守州政府規定的防火空間要求。

被列入「山火危險等級區」屋主，需在住宅周圍至少100英尺範圍，或至地界線範圍內，清理乾草、灌木及其他易燃物，以減少火勢蔓延的可能性。消防單位表示，這項措施不僅能增加房屋在野火中的存活機率，也能為消防員在緊急救援時提供更安全的作業空間。

今年鑽石吧有超過3500戶家庭列入「野火危險區」；鄰近的華人聚居區核桃市和羅蘭岡，也有部分住宅位山坡及自然植被較多區域，被列入野火風險區。縣消防局表示，近年南加野火頻繁，加上氣候變化與乾旱影響，野火風險持續增加。地處野火危險區的居民，最好在春夏季乾燥季節來臨前，根據要求完成相關預防野火工作。

