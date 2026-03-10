南加州冬季罕見高溫 周四恐飆破90℉

我的頻道

洛杉磯訊
氣象單位指出，本周稍晚將迎來一波明顯升溫，周四（12日）與周五（13日）的氣溫可能比正常值高出華氏15至25度，最高氣溫可能達到華氏93度；示意圖。（美聯社）
南加州本周初雖出現短暫降溫，但氣象預報顯示，這樣的涼爽天氣不會持續太久。氣象單位指出，本周稍晚將迎來一波明顯升溫，12日（周四）與13日的氣溫可能比正常值高出華氏15至25度，部分地區甚至可能達到發布高溫警報的標準。

國家氣象局（National Weather Service）表示，本周後半段南加州氣溫將快速上升，部分地區可能接近高溫警報門檻。氣象預報員提醒，隨著天氣變化，本周稍晚部分地區的風勢也可能接近發布風力警報的等級。

在8日接近破紀錄的高溫之後，9日天氣稍微轉涼。KTLA氣象主播Henry DiCarlo當日說：「今天氣溫會稍微降一點，謝天謝地。」不過他也指出，這樣的降溫只是短暫現象，「你昨天感受到的那種炎熱，周四至周六都會再次出現。」

根據氣象單位指出，洛杉磯市中心預計9、10日的最高氣溫大約維持在華氏70度左右。到了11日，氣溫將上升約10華氏度，12日再進一步升高約華氏10度，最高氣溫可能達到華氏93度，成為本周最炎熱的兩天。氣象單位提醒居民注意防暑，並善用地方政府提供的降溫設施資源。

屆時多數沿海地區的氣溫將落在華氏80多度，而內陸山谷地區則可能達到華氏80多度後段到華氏90多度。

NBC Los Angeles氣象學家Belen De Leon指出，剛剛過去的8日，南加州部分地區已出現異常高溫，例如新港灘（Newport Beach）氣溫達到華氏89度，打破當地2004年同期華氏84度的紀錄。

根據預報，10日上午因海洋層較厚，南加州沿海地區可能出現多雲天氣；11日早上雲層範圍將更廣，但下午氣溫會逐漸回升，最高氣溫約華氏77度。到了周末，氣溫預計會略微下降。14日最高氣溫約華氏86度，15日約華氏84度。雖然較周中略為降溫，但仍高於這個季節的平均水平。

值得一提的是，今年洛市中心首次突破華氏90度的時間為2月27日，是近五年來最早的一次。一般而言，洛杉磯出現90度以上高溫多半落在4月底至5月初，有時甚至要到6月才會出現。歷史紀錄顯示，洛杉磯最早的90度高溫出現在1923年1月8日。

此外，氣象單位也指出，南加州本周與下周幾乎沒有降雨機會，降水量可能低於正常值。整體而言，南加州正迎來一段異常炎熱的冬季天氣，居民需留意高溫與乾燥天氣可能帶來的影響。

