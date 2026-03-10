我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

劉美賢在2026年米蘭冬奧會後成為全球矚目的焦點。這位20歲的選手在第二次參加冬奧會時表現驚艷，一舉奪得兩枚金牌。

劉美賢先是在團體賽中發揮關鍵作用，幫助美國隊奪得冠軍。

不過說到底，劉美賢仍然只是一位20歲的年輕女孩。出生於2005年的她，目前是世界花式滑冰冠軍，屬於Z世代，也常被稱為Gen Z（大約出生於1997年至2012年的人）。

在最近的一次採訪中，劉美賢表示自己很自豪能成為她所認為「最棒的一代」的一員。當被問到網路俚語「mogging」時，她也坦言自己曾經使用過這個詞。這個詞通常指在外貌或社會地位上壓過、甚至「碾壓」他人。

劉美賢笑著說，「天啊，其實我不太常用這個詞，那只是某一次採訪時說的。我知道這個詞，也在網路上看過。」

隨後，她對自己的世代發表了一段頗具爭議的評論。

「是啊，我這一代的人都會用這個詞，我們就是比較厲害。」話一出口，她又立刻笑著補充，「對不起！對不起！」

雖然劉美賢很快為自己的言論道歉，但顯然她仍然相信自己所說的話。對Z世代而言，對自身世代的自信與認同，本就是其鮮明特徵之一。

世報陪您半世紀

劉美賢

上一則

650萬機會恐為虛胖「幽靈職缺」多 求職者仍難找工作

下一則

南加州冬季罕見高溫 周四恐飆破90℉

延伸閱讀

冬奧金牌劉美賢「微笑唇環」暴紅 醫警告：不慎滑倒恐引爆危機

冬奧金牌劉美賢「微笑唇環」暴紅 醫警告：不慎滑倒恐引爆危機
婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比
月底花滑世錦賽 冰后劉美賢缺席

月底花滑世錦賽 冰后劉美賢缺席
封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己

封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己
劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」