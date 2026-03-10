癱瘓交通、阻救護車 無人車亂象頻傳

Waymo無人車亂象頻傳：庫爾富市交通癱瘓、奧斯汀攔阻槍擊案救護車。（美聯社）

洛杉磯FOX 11與Yahoo Autos報導，標榜提升道路安全的Waymo 自動駕駛技術，近期因一連串技術故障與緊急應對失效，引發全美高度關注。從加州庫爾富市的日常交通壅塞，到德州奧斯汀傳出攔阻救護車前往槍擊案現場，無人車的「邊緣案例」處理能力正遭受嚴峻質疑。

在加州庫爾富市，通勤族的挫折感與日俱增。連日來，多名目擊者捕捉到Waymo機器人計程車在華盛頓大道與羅伯遜大道的交叉口頻繁「卡死」。

據了解，車輛在嘗試右轉時常無故完全停止，迫使後方車流必須危險併道繞行。當地居民抱怨這已非偶發事件，而是「一再發生」的系統性錯誤。目前尚不清楚是路口的特定環境因子（如路緣深度或感應器干擾）觸發了防護機制，還是軟體本身的邏輯漏洞。

相較於交通堵塞，上周末發生在德州奧斯汀的事件則顯得更為致命。一段現場影片顯示，一輛救護車正火速趕往一場造成3死、多人受傷的大規模槍擊案現場，卻被一輛橫停在路中央的Waymo無人車完全擋住去路。

影片中，該輛無人車呈垂直方向停滯，毫無讓路跡象。Waymo隨後向媒體證實，該車當時正前往槍擊案附近執行接送任務，但對其癱瘓行為與對緊急救援的影響則拒絕進一步置評。由於槍擊案中有數名傷患，醫療急救分秒必爭，無人車的延誤行為被抨擊為「可能造成傷亡增加」的元兇。

支持自動駕駛的人士常將此類事故歸類為發生率極低的「邊緣案例」。然而，批評者指出，這些高科技車輛雖然在日常駕駛中優於人類，但在面對不可預測的突發狀況（如救護車鳴笛、槍擊現場混亂）時，往往會因無法解碼而陷入「當機」狀態。

評論人士認為，盲目追求車輛自動化以取代人類司機、進而追求企業利潤，並非減少路安事故的最佳路徑。更有聲浪呼籲，政府應將資源投入自行車道、巴士與鐵路等多元交通建設，而非讓市民成為自動駕駛技術實驗下的犧牲品。