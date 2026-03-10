人體堆肥計畫 弗萊斯諾縣下令停止

我的頻道

弗萊斯諾訊
加州弗萊斯諾縣（Fresno County）官員近日表示，得知由人體遺骸製成的堆肥被散布在聖荷昆河（San Joaquin River）沿岸的公共土地上時感到「震驚」，已下令相關計畫停止。（示意圖，美聯社╱Jae C. Hong）
據Desert Sun報導，加州中部弗萊斯諾縣（Fresno County）官員近日表示，他們得知由人體遺骸製成的堆肥被散布在聖荷昆河（San Joaquin River）沿岸的公共土地上時感到「震驚」，已下令停止相關計畫。加州雖於2022年通過人體堆肥合法化法案，但該法案於2027年1月1日才正式生效。

事件發生在信託機構San Joaquin River Parkway Trust位於該縣的農場Sumner Peck Ranch。該信託機構近一年來，與總部位於華盛頓州的Earth Funeral合作，進行人體遺骸堆肥，也稱「自然有機還原」。這種方法將遺體置於受控環境中，與有機材料及微生物共同分解，數周後轉化為類似土壤的堆肥，可用於生態修復或土地復育。

縣府指出，信託機構在該地使用人體堆肥違反了加州法律，也不符合土地取得時所附帶的條件。縣府於4日向信託機構發出「停止並禁止令」，要求立即停止接收或施用堆肥，並清除現場已有的堆肥。此舉源於聖荷昆河保護區的反對意見，該機構曾透過州府補助，部分資助信託機構在2020年購買了這片土地。

保護區委員會表示，他們是在看到土地上出現遺體後才得知堆肥使用情況，對缺乏經批准的管理計畫表示關切。委員會成員、縣政委員Garry Bredefeld指出，在由公共資金支持、且具有環境敏感性的土地上進行人體堆肥並不適當。信託機構則表示，補助條款只要求在生態修復活動中進行協調與合作，並未規定必須獲得委員會正式批准，因此沒有違反協議。

人體堆肥在美國僅少數州合法，包括華盛頓州、科羅拉多州和俄勒岡州。Earth Funeral表示，整個堆肥過程約需45天，每批堆肥在分發前均會進行檢測，以確保安全。家屬也將此視為比傳統土葬或火葬更環保的選擇，因傳統方法可能涉及防腐化學品或化石燃料使用。

當地原住民部落對此表示強烈反對，發表聲明強烈譴責在聖荷昆河散佈人體堆肥的行為，指出這片地區屬於祖先家園。在原住民傳統中，處理人體遺骸是一項神聖責任，而將堆肥散布在祖先土地上是極度不尊重的行為。

