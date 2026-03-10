新聞太沉重？喜劇演員：笑聲是解藥

Emil Amok Guillermo表示，他從事新聞工作多年，幽默一直是寫作工具的一部分。(會議截圖）

在動盪與不確定時代，幽默與諷刺往往成為人們理解現實的重要方式。美國社群媒體（ACoM）6日舉辦線上研討會，邀請喜劇演員、文化評論者與媒體人，共同探討幽默如何幫助社會面對焦慮與政治壓力，以及在資訊氾濫時代，人們如何透過笑聲重新理解政治、文化與自身處境。

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）駐校藝術家、喜劇團體Culture Clash創始人Herbert Siguenza表示，幽默其實深植於文化之中，在悲傷與困境中尤為重要。他舉例，即便是在葬禮這樣的場合，往往也會有人在致詞時說出幾句幽默的話，讓在場的人短暫釋放悲傷，「人需要笑，也需要在笑聲中紀念逝去的人。」

Siguenza指出，對他而言，喜劇就像「對抗悲傷的解藥」，幫助人們在動盪的世界中找到情緒出口。他也提到，如今喜劇表演面臨新的文化與社會限制，例如某些角色或題材被認為不再合適，使得喜劇演員在創作時感到受到束縛。「過去舞台上男演員扮演女性角色是很常見的喜劇形式，但現在有些人認為這不再被允許，這讓許多喜劇演員感創作空間被壓縮。」

菲律賓裔的資深記者、幽默作家Emil Amok Guillermo則表示，他從事新聞工作多年，幽默一直是寫作工具的一部分。「我一直相信『一匙糖讓苦藥更容易吞下』的道理。」他說，在新聞評論與專欄中適度使用幽默，可以幫助讀者理解嚴肅議題。

Guillermo指出，在當前政治氣氛緊張、新聞令人壓力倍增的環境中，幽默變得更加重要。「喜劇與諷刺的價值，在於戳破我們所生活的巨大泡泡，讓人重新看見真相。」不過他也承認，幽默具有主觀性，有時一個笑話可能讓部分觀眾發笑，也可能讓另一些人感到不適。

Desi Comedy Fest與Comedy Oakland共同創辦人Samson Koletkar則從喜劇創作的角度談到，幽默其實是一種「即時的共識」。他表示，如果觀眾對笑話產生共鳴，就會笑；如果不同意，就不會笑。

他認為，喜劇演員往往帶有某種反叛精神，「如果有人告訴喜劇演員某件事不能說，那通常正是他們最想說的事。」因此，限制與審查往往會引發更多討論。

Koletkar同時指出，幽默也有其界線，例如「向下打擊」（punching down）的笑話通常較容易引發反感，而成功的喜劇往往是在敏感議題與觀眾接受度之間不斷調整。

Koletkar認為，幽默的力量在於把複雜的議題轉化為更容易理解的故事。「笑聲能讓人暫時從焦慮中抽離，」他說，「有時候，只要大家一起笑一下，事情就變得比較容易面對。」