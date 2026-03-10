我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

新聞太沉重？喜劇演員：笑聲是解藥

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Emil Amok Guillermo表示，他從事新聞工作多年，幽默一直是寫作工具的一部分。(會議截圖）
Emil Amok Guillermo表示，他從事新聞工作多年，幽默一直是寫作工具的一部分。(會議截圖）

在動盪與不確定時代，幽默與諷刺往往成為人們理解現實的重要方式。美國社群媒體（ACoM）6日舉辦線上研討會，邀請喜劇演員、文化評論者與媒體人，共同探討幽默如何幫助社會面對焦慮與政治壓力，以及在資訊氾濫時代，人們如何透過笑聲重新理解政治、文化與自身處境。

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）駐校藝術家、喜劇團體Culture Clash創始人Herbert Siguenza表示，幽默其實深植於文化之中，在悲傷與困境中尤為重要。他舉例，即便是在葬禮這樣的場合，往往也會有人在致詞時說出幾句幽默的話，讓在場的人短暫釋放悲傷，「人需要笑，也需要在笑聲中紀念逝去的人。」

Siguenza指出，對他而言，喜劇就像「對抗悲傷的解藥」，幫助人們在動盪的世界中找到情緒出口。他也提到，如今喜劇表演面臨新的文化與社會限制，例如某些角色或題材被認為不再合適，使得喜劇演員在創作時感到受到束縛。「過去舞台上男演員扮演女性角色是很常見的喜劇形式，但現在有些人認為這不再被允許，這讓許多喜劇演員感創作空間被壓縮。」

菲律賓裔的資深記者、幽默作家Emil Amok Guillermo則表示，他從事新聞工作多年，幽默一直是寫作工具的一部分。「我一直相信『一匙糖讓苦藥更容易吞下』的道理。」他說，在新聞評論與專欄中適度使用幽默，可以幫助讀者理解嚴肅議題。

Guillermo指出，在當前政治氣氛緊張、新聞令人壓力倍增的環境中，幽默變得更加重要。「喜劇與諷刺的價值，在於戳破我們所生活的巨大泡泡，讓人重新看見真相。」不過他也承認，幽默具有主觀性，有時一個笑話可能讓部分觀眾發笑，也可能讓另一些人感到不適。

Desi Comedy Fest與Comedy Oakland共同創辦人Samson Koletkar則從喜劇創作的角度談到，幽默其實是一種「即時的共識」。他表示，如果觀眾對笑話產生共鳴，就會笑；如果不同意，就不會笑。

他認為，喜劇演員往往帶有某種反叛精神，「如果有人告訴喜劇演員某件事不能說，那通常正是他們最想說的事。」因此，限制與審查往往會引發更多討論。

Koletkar同時指出，幽默也有其界線，例如「向下打擊」（punching down）的笑話通常較容易引發反感，而成功的喜劇往往是在敏感議題與觀眾接受度之間不斷調整。

Koletkar認為，幽默的力量在於把複雜的議題轉化為更容易理解的故事。「笑聲能讓人暫時從焦慮中抽離，」他說，「有時候，只要大家一起笑一下，事情就變得比較容易面對。」

世報陪您半世紀

上一則

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

下一則

F-1核發量大減36% 國際研究生入學數首下滑

延伸閱讀

3月9日星座運勢 摩羯桃花紛飛 獅子工作快樂

3月9日星座運勢 摩羯桃花紛飛 獅子工作快樂
封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像
娛樂／「十三邀」復播 尋找真摯的句子

娛樂／「十三邀」復播 尋找真摯的句子
彭昱暢演「年少有為」老闆：有向外表達的演技、向內深耕的定力

彭昱暢演「年少有為」老闆：有向外表達的演技、向內深耕的定力
ACoM邀喜劇人論壇：談為何幽默能跨越政治界線、化解恐懼

ACoM邀喜劇人論壇：談為何幽默能跨越政治界線、化解恐懼
這10部追劇不能開倍速 「慶餘年」錯過線索、這部快轉會爽度大減

這10部追劇不能開倍速 「慶餘年」錯過線索、這部快轉會爽度大減

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」