我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

650萬機會恐為虛胖「幽靈職缺」多 求職者仍難找工作

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國，近期一些企業發布看似正在招聘的職位，但實際上並沒有立即招聘的計畫。（示意圖取自Pexels）
在美國，近期一些企業發布看似正在招聘的職位，但實際上並沒有立即招聘的計畫。（示意圖取自Pexels）

近期美國就業市場出現一個引發關注的現象—「幽靈職缺」（ghost listings）。一些企業發布看似正在招聘的職位，但實際上並沒有立即招聘的計畫，求職者投出的履歷可能要等上數月甚至數年才可能被使用。這類職缺除了用於收集履歷外，也被部分公司用來對外傳達企業正在成長的訊號。然而，對於急需工作的求職者而言，這些虛假的招聘信息卻可能帶來不小的打擊。

根據資訊網站The Nerd Stash的報導，加州女子吉爾林（Jillian，音譯）（@jilliandoesbranding）近日在社群媒體上分享自己的觀察，指出「幽靈職缺」正在影響全美求職者。她表示，根據美國勞工部統計，2025年12月全美約有650萬個職位空缺，乍看之下似乎意味著工作機會充足，但實際情況卻並非如此。

她引用求職平台Indeed Hiring Lab的分析指出，經統計修正後，2025年全美全年新增就業僅約18萬1000個，與數百萬失業人口相比「低得令人警惕」。

吉爾林指出，這些職缺確實存在於各大求職平台上，例如領英（LinkedIn）、Indeed等網站，但許多並非為真正在招聘的職位。她認為，一些企業即使明知此舉違法，仍然持續發布虛假的招聘信息。與此同時，就業市場新增職位數量卻處於多年來的低點，使得許多求職者難以找到工作。

她還指出，整體招聘流程也在拉長。如今從投遞履歷到收到錄取通知的平均時間已延長至86天。換言之，許多人可能要等待兩個多月才知道是否被錄取，對於依賴工作收入維持生活的人而言，這段時間往往難以承受。

吉爾林認為，求職者並不是不願意工作，也不是缺乏能力。「求職者並不懶惰，也不是不會投履歷，更不是在誇大困難。」

不少網友在留言中分享類似經歷。一名留言者表示，曾直接被雇主告知：「我們其實沒有在招聘，只是在收集履歷。」另一名留言者則呼籲，應該向聯邦參議員反映此問題，推動立法禁止「幽靈職缺」，並要求企業為發布虛假招聘信息負責。

吉爾林形容當前的就業市場是一個「混亂的市場」，並認為若不採取措施改善，求職者的困境可能仍將持續。

世報陪您半世紀

社群媒體

上一則

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

下一則

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

延伸閱讀

Anthropic示警：AI搶走飯碗 5職業要當心

Anthropic示警：AI搶走飯碗 5職業要當心
香港高才招聘展覽會 吸引5000人求職

香港高才招聘展覽會 吸引5000人求職
薪資10萬只負責吃？這份工作「有嘴就能應徵」

薪資10萬只負責吃？這份工作「有嘴就能應徵」
深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬

深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬
AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業

AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業
憂AI取代 華人積極開拓副業 成「生存保命符」

憂AI取代 華人積極開拓副業 成「生存保命符」

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」