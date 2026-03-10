650萬機會恐為虛胖「幽靈職缺」多 求職者仍難找工作

在美國，近期一些企業發布看似正在招聘的職位，但實際上並沒有立即招聘的計畫。（示意圖取自Pexels）

近期美國就業市場出現一個引發關注的現象—「幽靈職缺」（ghost listings）。一些企業發布看似正在招聘的職位，但實際上並沒有立即招聘的計畫，求職者投出的履歷可能要等上數月甚至數年才可能被使用。這類職缺除了用於收集履歷外，也被部分公司用來對外傳達企業正在成長的訊號。然而，對於急需工作的求職者而言，這些虛假的招聘信息卻可能帶來不小的打擊。

根據資訊網站The Nerd Stash的報導，加州女子吉爾林（Jillian，音譯）（@jilliandoesbranding）近日在社群媒體 上分享自己的觀察，指出「幽靈職缺」正在影響全美求職者。她表示，根據美國勞工部統計，2025年12月全美約有650萬個職位空缺，乍看之下似乎意味著工作機會充足，但實際情況卻並非如此。

她引用求職平台Indeed Hiring Lab的分析指出，經統計修正後，2025年全美全年新增就業僅約18萬1000個，與數百萬失業人口相比「低得令人警惕」。

吉爾林指出，這些職缺確實存在於各大求職平台上，例如領英（LinkedIn）、Indeed等網站，但許多並非為真正在招聘的職位。她認為，一些企業即使明知此舉違法，仍然持續發布虛假的招聘信息。與此同時，就業市場新增職位數量卻處於多年來的低點，使得許多求職者難以找到工作。

她還指出，整體招聘流程也在拉長。如今從投遞履歷到收到錄取通知的平均時間已延長至86天。換言之，許多人可能要等待兩個多月才知道是否被錄取，對於依賴工作收入維持生活的人而言，這段時間往往難以承受。

吉爾林認為，求職者並不是不願意工作，也不是缺乏能力。「求職者並不懶惰，也不是不會投履歷，更不是在誇大困難。」

不少網友在留言中分享類似經歷。一名留言者表示，曾直接被雇主告知：「我們其實沒有在招聘，只是在收集履歷。」另一名留言者則呼籲，應該向聯邦參議員反映此問題，推動立法禁止「幽靈職缺」，並要求企業為發布虛假招聘信息負責。

吉爾林形容當前的就業市場是一個「混亂的市場」，並認為若不採取措施改善，求職者的困境可能仍將持續。