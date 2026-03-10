米雪兒御用設計師 吳季剛勉學生勇於犯錯

我的頻道

記者劉子為／綜合報導
知名設計師吳季剛（右一）到訪ArtCenter College of Design，和學生交流。（ArtCenter College of Design提供）
世界知名的華裔設計師吳季剛（Jason Wu）近日到訪位於巴沙迪那的ArtCenter College of Design，與學生、教師及校內社群進行為期兩天的交流活動。

訪問期間，ArtCenter College of Design於2月25日在其山坡校區（Hillside Campus）舉辦公開活動「與吳季剛的對談之夜」。活動以座談形式進行，由吳季剛與校方教師Elise Co、校長Karen Hofmann對談。談話內容回顧了吳季剛的設計生涯與創作實踐，談及他對工藝與文化傳承的長期關注。

在會談中，吳季剛談到自己近期與Robert RauschenbergFoundation的合作，以及與紐約時裝周的合作項目。他還向學生分享建議，包括在設計過程中勇於犯錯、並從錯誤中學習的重要性。

吳季剛出生於台灣雲林縣，童年時隨家人移居加拿大溫哥華，之後進入帕森設計學院（Parsons School of Design）學習服裝設計。2009年，美國前第一夫人米雪兒（Michelle Obama）在美國總統就職典禮的舞會上選穿他設計的禮服，使當時年僅26歲的他一舉成名。此後，他也多次為歐巴馬夫婦設計禮服，包括歐巴馬兩次總統就職典禮相關活動中的服裝。

根據紐約時報早年對吳季剛的專訪，他的時尚靈感可追溯至童年。1980年代在台北生活時，他的父母讓他玩芭比娃娃，而哥哥則選擇任天堂與變形金剛玩具。母親鼓勵他的藝術興趣，後來全家搬到溫哥華時，為玩偶設計服裝的想像已在他腦海中萌芽。他早年曾與玩具公司Integrity Toys合作設計「Fashion Royalty」玩偶系列，這段經歷也被視為他時裝創作靈感的重要來源之一。

吳季剛之後曾擔任Hugo Boss品牌女裝創意總監，為這一國際時裝品牌帶來新的設計視角。如今，他仍活躍於時尚界，持續以獨特美學影響當代時尚。

訪校期間，吳季剛也與對時尚設計或品牌發展感興趣的高年級學生進行交流，觀摩學生作品並提供專業回饋。吳季剛在交流中多次強調，紮實的技術基礎與勇於創新的精神，是藝術與設計教育的重要核心價值。

