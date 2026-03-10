助弱勢生 橙縣學區推洗衣補助

我的頻道

洛杉磯訊
安那罕聯合高中學區與在地洗衣業合作推出洗衣券計畫，優先協助無家可歸及經濟困難學生取得乾淨衣物，以改善生活條件並提升學習表現。（Google地圖截圖）
為協助學生獲得基本生活資源，南加州橙縣安那罕聯合高中學區（Anaheim Union High School District）近日推出學生洗衣補助計畫，透過與在地洗衣業者合作，提供洗衣券給有需要的學生與家庭，希望減輕生活壓力，並改善學生在校學習狀況。

據ABC 7電視台報導，學區表示，這項計畫是推動「全人教育」（whole child）理念的一部分。校方認為，當學生的身心健康與生活需求獲得支持時，更有機會在學習上取得成功。

安那罕聯合高中學區教育服務文化參與執行主任赫南德茲（Carlos Hernandez）表示，學區的核心目標，是幫助學生在校內外都能健康成長。他指出，部分學生面臨家庭變故或經濟困難，甚至有無家可歸情況，因此提供基本生活支援相當重要。

根據計畫，學區已與安那罕在地業者「Superior Laundry」合作，由學區提供洗衣券給有需要的學生與家庭使用。校園社工將負責辨識並發放洗衣券，優先協助無家可歸、寄養家庭學生，以及面臨嚴重經濟困境的家庭。

赫南德茲指出，社區目前面臨多重挑戰，有些學生因家庭情況改變而陷入困境，甚至生活在恐懼與不安中，學區希望透過這類服務減少學生生活上的壓力。

「Superior Laundry」負責人李翠克（Patrick Lee，音譯）表示，洗衣店本身就是社區的一部分，因此當社區需要時，業者也希望能提供協助。

