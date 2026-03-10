洛杉磯旅展 台日韓館形象大比拚

小朋友們在旅遊展中自製台灣民俗斗笠。（記者張宏／攝影）

東亞旅遊吸睛大比拚，2026洛杉磯 旅遊展（Los Angeles Travel & Adventure Show） 7日和8日在長堤會展中心舉行，台灣觀光形象館設置AI照相亭，韓國旅遊局走互動沉浸式文化DIY路線，日本 旅遊局則全體總動員，全方位展示日本各地旅遊特色。

中華航空現場提供即日至14日預訂即日至今年12月4日從洛杉磯出發的機票，使用LAX26折扣碼可享受最高100美元的優惠。（記者張宏／攝影）

在台灣觀光形象館民眾可根據12生肖自製屬相的掛牌。（記者張宏／攝影）

日本旅遊局帶來日本傳統的服飾讓大家試穿。（記者張宏／攝影）

在台灣觀光形象館，民眾可根據12生肖自製屬相的掛牌且製作民俗斗笠，駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚表示，台灣以全球觀光品牌 「Taiwan – Waves of Wonder」 為主題，現場安排文化表演、互動體驗及旅遊資訊展示，並邀請中華航 空、長榮航空及星宇航空及南加旅行社共同參展。展館設有AI Photo Booth、AI Quiz互動、大型珍珠奶茶裝置與OhBear吉祥物拍照區。展會期間亦舉辦抽獎活動，參觀民眾有機會獲得洛杉磯至台北來回機票及台灣特色紀念品。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚（左）獲得洛杉磯旅遊冒險展創辦人John Golicz嘉獎。（記者張宏／攝影）

韓國旅遊局可自製迷你手袋，不僅可在手袋上蓋下韓國旅遊的徽章且可自己手繪代表韓國的圖案。（記者張宏／攝影）

日本旅遊局請來Hello Kitty助陣進行宣傳。（記者張宏／攝影）

中華航空現場提供即日至14日預訂，即日至今年12月4日從洛杉磯出發的機票，使用「LAX26」折扣碼可享受最高100美元的優惠。華航地區營業經理李宜真表示，另外華航和泰國旅遊局合作，從即日到4月底開票，出發是暑假結束到今年的11月30日都會有八五折優惠，適合想去泰國旅遊的民眾，詳情可登錄華航官網查詢。

在台灣觀光形象館前嘉賓合影。（記者張宏／攝影）

在韓國旅遊局攤位民眾可蓋章獲得民俗小禮品，且還可自製迷你手袋，不僅可在手袋上蓋下韓國旅遊的徽章，且可自己手繪代表韓國的圖案，有的人寫下韓文字，也有人畫上太極旗等，互動滿滿。旅遊局還現場準備韓國風味的小零食讓大家試吃，全方位感受韓國文化。來自洛杉磯的華人Julia徐表示，她一直想學韓語，活動現場發現有12周學韓語只要100美元，希望學會韓語能去韓國首爾、釜山和光州等地感受文化和美食。

韓國旅遊局還現場準備韓國風味的小零食讓大家試吃全方位感受韓國文化。（記者張宏／攝影）

日本旅遊局今年可謂全島總動員，不僅有Hello Kitty，還帶來日本傳統的服飾讓大家試穿。現場華人民眾Tina李表示，每年旅遊展都會有不同的旅遊資訊，她一直都很喜歡日本，這次看到愛知縣宣傳吉卜力公園很有興趣，希望屆時最好日本、韓國和台灣三地走透透。