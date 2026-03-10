王文祥家族 連4年冠名洛城LPGA賽 375萬獎金助推女子高球

我的頻道

記者朱敏梓/洛杉磯報導
洛杉磯消防員協會為JM Eagle贈送紀念禮物， 一塊手工製作的感謝牌匾。（記者朱敏梓/攝影）

華裔企業家王文祥夫婦連續四年冠名JM Eagle LA Championship高爾夫球比賽，該比賽將於4月16日至19日在El Caballero鄉村俱樂部舉辦，總獎金為375萬美元。在9日舉行的記者會上，王文祥因個人行程未能出席，由妻子王范文華（Shirley Wang）與長子王泉德代表出席並發表談話。

王范文華表示，王家長期居住洛杉磯，希望為美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）打造一項具有影響力的女子高爾夫賽事。她指出，當初決定支持該比賽時，團隊認為女子高爾夫需要一場「強而有力、時尚又精采」的冠軍賽，因此在創辦賽事時就將總獎金提高至300萬美元，2024年進一步提升至375萬美元，並在當年獲得LPGA年度最佳賽事（LPGA Tournament of the Year）。

談及支持女子運動的原因時，王范文華表示，女子賽事的獎金長期低於男子賽事，但女性球員同樣需要負擔機票、住宿等開銷，許多人還需要照顧家庭，因此提升女子賽事獎金十分重要。她引用中國俗語「婦女能頂半邊天」，表示希望透過提高獎金與賽事規模，為女性運動員提供更多支持。

王泉德則表示，能夠看到賽事在近年逐漸成長令人振奮。他指出，王家成員平時就喜歡打高爾夫並互相競賽，而家族企業一直強調每一年都要比前一年做得更好，因此團隊希望持續提升賽事品質。他說，2026年賽事將結合洛杉磯特色，打造更具明星效應的活動，同時持續透過賽事推廣高爾夫運動。王泉德還表示，家族也重視青少年參與高爾夫運動，並與社區機構合作，邀請來自不同社區的青少年到球場與職業球員互動，讓更多年輕人有機會第一次接觸高爾夫球。

此外，王家也透過賽事平台投入洛杉磯社區公益。2025年洛杉磯野火發生後，JM Eagle向洛杉磯消防員救濟協會、洛杉磯消防局基金會、加州消防基金會以及洛杉磯警察基金會等機構捐贈總計650萬美元，用於支持第一線救援人員及社區重建。記者會現場，洛杉磯消防員協會也特別向JM Eagle及其創辦人家族表達感謝之意，並準備了一塊手工製作的感謝牌匾作為致謝禮物。

來自南加州大學的參賽選手Allisen Corpuz在記者會上表示，她曾在洛杉磯生活八年多，對她而言這座城市就像家，每次回來比賽都像是在主場。她說，賽事期間常有親友到場觀賽，讓整個比賽周格外特別。Corpuz也提到，大會為球員安排住宿並舉辦交流與抽獎活動，讓球員能更專注於比賽。她表示，JM Eagle對賽事及球員的投入令人印象深刻，「整個比賽周無論場上或場下都非常精采。」

賽事陣容方面，2026年JM Eagle LA Championship同樣星光熠熠。衛冕冠軍Ingrid Lindblad與兩屆冠軍Hannah Green將領銜參賽，此外還包括多位勞力士女子高爾夫世界排名前十選手，例如Minjee Lee、Miyu Yamashita等。多位與南加州淵源深厚的球員也已確認參賽，包括Allisen Corpuz、Andrea Lee、Alison Lee、Lilia Vu以及Rose Zhang等，為賽事增添濃厚的本地色采。

來自南加州大學（USC）的參賽選手Allisen Corpuz（右）分享參賽經歷和心得。（記者朱敏梓/攝影）

JM Eagle總裁兼執行長王文祥妻子王范文華（右）和兒子王泉德（左）說明本次賽事。（記者朱敏梓／攝影）

