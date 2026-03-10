F-1核發量大減36% 國際研究生入學數首下滑

根據The Chronicle of Higher Education發布的分析，2025年5月至8月期間，全球核發的F-1學生簽證數量大幅下降36%，比往年少發放約9萬7000張。（示意圖，本報資料照片）

Business Insider的一篇報導指出，根據The Chronicle of Higher Education發布的分析，2025年5月至8月期間，全球核發的F-1學生簽證 數量大幅下降36%，比往年少發放約9萬7000張。去年秋季針對多所大學進行的初步調查也顯示，新入學的國際學生人數下降約17%。

其中，印度學生降幅最為明顯，減少超過60%，該年夏天僅發出約2萬2000張學生簽證。報導指出，奈及利亞（Nigeria）與迦納（Ghana）的學生簽證發放數量也出現明顯下滑。

分析認為，這一趨勢可能與美國國務院 曾近一個月暫停安排學生簽證面談有關，同時也可能反映出部分國際學生對赴美留學的興趣降低。

美國國務院發言人向Business Insider表示：「進入美國是一項特權，而不是權利，美國人民的安全始終是首要考量。」但對於媒體提出的其他具體問題，國務院並未進一步回應。

美國國際教育者協會（NAFSA: Association of International Educators）執行董事Fanta Aw指出，如今國際學生的留學選擇比以往更多，「如果美國傳遞出不歡迎他們的訊號，他們只會前往其他國家。」

她表示，其影響十分實際，包括數十億美元的經濟活動流失、數萬個美國就業機會面臨風險，以及削弱美國的全球競爭力與創新潛力。

另一方面，在美國大學就讀的國際研究生人數在多年持續成長後首次出現下降，背景與川普政府加強移民管制的政策氛圍有關。

根據美國學生信息中心研究中心（National Student Clearinghouse Research Center）公布的數據，2025年秋季學期簽約入學的國際研究生，比前一年減少近1萬人，下降5.9%。不過，在大學部（本科）層級，國際學生人數則增加3.2%，約新增5000名學生。

整體而言，美國高等教育的總入學人數仍略有成長。數據顯示，2025年共有約1940萬名學生就讀高等教育機構，其中本科生1620萬人、研究生320萬人，高於前一年的1920萬人。

由於多數國際學生支付全額學費，因此通常受到大學管理層歡迎。然而，美國國務院近日在社群平台X上表示，為了「確保美國安全」，已撤銷約8000張學生簽證。

此外，美國國務院在去年6月重新開放學生簽證申請，此前曾一度暫停受理。當局同時要求申請者將社群媒體 帳號設為公開，而這項規定也在聖誕節前擴大適用至其他類型的簽證申請人。

對於相關數據與政策影響，美國學生信息中心研究中心並未立即回應Business Insider提出的置評請求。