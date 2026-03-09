母為護5歲幼兒 遭3犬攻擊身亡

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
KGET報導，亞利桑納州26歲女子帕魯科（Emily Panuco），上月底於聖伯納汀諾縣母親家中，為保護年幼兒子免受犬隻攻擊，不幸遭三隻成犬咬傷致死。

聖伯納汀諾縣警局科羅拉多河分局（Colorado River Station）調查人員指出，事件發生於2月27日，大河（Big River）區一處民宅。新聞稿指出，帕魯科與五歲兒子住在亞利桑納州帕克市（Parker），當時正在母親住處探望一窩剛出生幾周的小狗。當年幼的兒子試圖靠近裝有小狗的紙箱時，突遭三隻成犬攻擊，其中一隻是生下這些小狗的母狗。

「帕魯科為保護兒子上前抵擋，結果反遭攻擊，全身受多處嚴重咬傷，當場被宣告死亡。」她的兒子也有兩處咬傷，送醫治療後已出院。相關單位並未透露三隻犬隻品種，但表示縣署動物管制單位已將牠們帶走進行安樂死。

這起致命攻擊調查仍進行中，目前尚不清楚是否會提起訴訟。警方呼籲知情人士聯繫科羅拉多河分局佛洛雷斯（R. Flores）760-326-9200。匿名者撥打800-78-CRIME或於https://www.wetip.com/提交線索。

