洛杉磯市大街 男疑似「自宮」傷重不治

洛杉磯市中心一男子疑自宮身亡。（示意圖取自Pixabay）

根據KTLA電視台報導，洛杉磯 市中心7日凌晨發生一起駭人聽聞的死亡案件。據警方初步調查，一名男子在涉嫌自殘、割斷自己的生殖器官後，因傷勢過重不幸身亡。

執法單位接獲報案指稱，在洛杉磯市中心街道上發現一名傷勢嚴重的男子。救護人員抵達現場時，發現該男子疑似曾進行極端自殘行為，雖緊急採取救護措施，但該男子最終仍宣告不治。

關於這起離奇自殘命案，案發初期的資訊一度極為有限。洛杉磯警察局（LAPD）發言人證實，警方是在凌晨3時40分左右接獲通報，指稱在洛杉磯會議中心對向、費格羅亞街（Figueroa Street）與皮科大道（Pico Boulevard）的交叉路口，有一名男子正進行極端自殘行為。

警方抵達現場時，發現該名男子傷勢極其嚴重，隨即展開救護並拉起封鎖線。由於案發地點位於市中心繁華地段且鄰近重要地標，這起深夜慘劇也引發當地社區的高度關注。

根據新聞通訊社OnSceneTV的現場攝影師表示，該名男子疑似因「自斷生殖器」導致失血過多身亡；然而，警方目前並未具體證實其受傷部位。

攝影師拍攝到的駭人畫面顯示，該男子生前疑似有「毀傷肢體」的行為，其遺體躺在地上，鼠蹊部（腹股溝）位置清晰可見一處巨大的傷口。

據現場目擊者描述，案發現場慘不忍睹。在距離男子遺體發現處不遠的地方，散落著他生前所穿著的衣物，衣物旁留有明顯血跡，顯示該名男子在發生致命傷勢前可能曾與衣物分離或有大動作移動。

截至目前為止，洛杉磯警方尚未掌握該名男子的具體姓名與身分。由於死者身上未發現證明文件，法醫與偵查單位將透過進一步的技術手段確認其身分，並試圖聯繫其家屬以釐清其生前狀況與自殘動機。