洛杉磯馬拉松 冠軍0.01秒險勝

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美國選手Nathan Martin以僅0.01秒的微弱優勢，贏得洛杉磯馬拉松賽男子組第一名。（The ASICS Los Angeles Marathon臉書）
美國選手Nathan Martin以僅0.01秒的微弱優勢，贏得洛杉磯馬拉松賽男子組第一名。（The ASICS Los Angeles Marathon臉書）

2026年的ASICS洛杉磯馬拉松賽於3月8日盛大舉行，當天吸引數以萬計跑者參與，許多華裔民眾也踴躍參加。當天比賽結果出現「好萊塢式」結局，美國男子以0.01秒險勝肯亞選手贏得第一。

本屆洛杉磯馬拉松，美國選手Nathan Martin以僅0.01秒的微弱優勢險勝肯亞選手Michael Kimani Kamau，在終點前超越Kamau，創下賽事歷史上最接近的終點衝刺。Martin完賽時間為2小時11分16.50秒，創下賽事史上最接近的終點衝刺紀錄。

肯亞（Kenya）選手Priscah Cherono則以2小時25分18.31秒奪得女子組冠軍，並獲得作為全程首位完賽者的1萬美元獎金。

住在洛杉磯市中心的黃先生是第一次參加洛杉磯馬拉松。他說，這次是在朋友邀請下報名參賽，除了能與朋友一起完成比賽，也希望藉此挑戰並突破自我。

黃先生指出，他與兩位朋友最終花了約四個半小時左右，順利抵達終點。

為了這場賽事，他與朋友們相約在賽前除了持續進行日常訓練外，也特別調整作息，盡量早睡早起，以確保比賽當天有充足體力。他表示，比賽當天清晨5時多就抵達賽場準備，並在上午7時正式開跑。

曾先生是第二次參加洛杉磯馬拉松。他表示，他報名的原因除了與朋友相約外，更希望體驗大型馬拉松的氛圍，享受與大家一起奔跑的過程，並感受從中獲得的活力與能量。

值得一提的是，由於天氣預報顯示當日氣溫可能偏高，主辦單位今年特別調整部分規則，讓跑者在必要時可提前結束比賽。

主辦單位表示，完成一場26.2英里（約42.195公里）的馬拉松並不容易，因此今年提供彈性選項：跑者在第18英里處可選擇轉彎，提前前往終點線，而不必完成全程。若跑者當天身體狀況不佳，無須事先通知工作人員，即可自行決定是否採取這條路線。

主辦單位指出，即使選擇提前完賽，跑者仍可獲得完賽獎牌（finisher medal），以及任何已達成條件的挑戰獎牌。賽事成績也將在稍後更新，並註明實際完成的距離與時間。主辦單位強調，這項安排是為了確保跑者安全，「為自己的身體做出明智的決定，沒有任何可羞愧的地方。」

黃先生也提及此事表示，主辦方在當天確實有特別提醒相關情況。比賽當天太陽十分猛烈，接近中午時幾乎沒有任何遮蔽物，跑起來格外吃力。雖然得知只要跑到18英里就能獲得獎牌，但他和友人們都認為：「既然都已經跑到這裡了，再撐一下把全程跑完。」這樣會更有成就感。

本屆馬拉松吸引了2萬7000名跑者，從道奇球場（Dodger Stadium）出發，途經市中心至世紀城（Century City），比賽較往年提前一周舉行，以避開與奧斯卡頒獎典禮的衝突。

住在洛杉磯市中心的黃先生（右）與兩位朋友一起參加洛杉磯馬拉松。（黃先生提供）
住在洛杉磯市中心的黃先生（右）與兩位朋友一起參加洛杉磯馬拉松。（黃先生提供）

