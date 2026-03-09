我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

郵局主管監守自盜逾30萬 判1年居家監禁

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾在橙縣工作的一名美國郵政局主管，因竊取郵件中的支票及其他財物，被聯邦法院判處一年居家監禁。（示意圖取自Unsplash）
曾在橙縣工作的一名美國郵政局主管，因竊取郵件中的支票及其他財物，被聯邦法院判處一年居家監禁。（示意圖取自Unsplash）

橙縣紀事報（OC Register）報導，一名曾在柯斯塔梅莎（Costa Mesa）工作的美國郵局主管，因竊取郵件中的支票及其他財物，6日在聯邦法院被判處一年居家監禁。

現年36歲、來自康普頓（Compton）的海耶絲（Joivian Tijuana Hayes）案發時在科斯塔梅莎Adams Avenue的郵局擔任主管。檢察官指出，她被控在任職期間竊取郵件。

根據檢方資料，海耶絲於2025年2月7日承認兩項罪名，包括「郵政員工盜取郵件罪」以及「非法轉讓、持有及使用他人身分資訊罪」。

法院最終判處她一年零一天的居家監禁，並支付賠償金6萬8442美元。

根據認罪協議，海耶絲在2024年間從郵件中竊取支票，透過偽造支票上的簽名，將這些支票存入自己的銀行帳戶。檢方指出，她竊取的支票金額約為28萬4000美元，另有價值最高約4萬美元的其他郵寄物品，包括黃金與現金。

檢察官表示，海耶絲至少竊取20張支票，總金額約28萬4000美元，並竊取約3000美元的郵政匯票。

調查人員在她的住處發現多枚經郵件寄送的金幣及現金。檢方指出，其中包括一張1917年發行的一美元紙幣，上面貼有便條註明價值675美元。一張1914年發行、價值約1500美元的100美元紙幣，以及一張10美元的南方邦聯紙幣。

此外，執法人員還查獲一枚金幣，便條標示其價值為1600美元。檢方表示，探員在她臥室搜查時，還找到一張原本要寄往加州柯斯塔梅莎某地址、金額為2599美元的美國國債支票。

檢察官指出，整體被竊郵件的總價值約在30萬4000美元至32萬4288美元之間。

世報陪您半世紀

上一則

好市多自有Kirkland品牌也有雷？ 會員稱7種商品要避開

下一則

洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」

延伸閱讀

法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審

法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審
日男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年

日男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年
亞裔男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年

亞裔男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年
3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪
房地產經紀收入百萬 靠這方式僅交770美元稅 結果很慘

房地產經紀收入百萬 靠這方式僅交770美元稅 結果很慘
家中囤槍私設靶場 長島華男被捕

家中囤槍私設靶場 長島華男被捕

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整