洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」

洛杉磯國際機場（LAX）計畫大幅調漲搭乘網約車、計程車及豪華禮車的接送費用。（LAX提供）

洛杉磯 Daily News報導，洛杉磯國際機場（LAX ）計畫大幅調漲搭乘網約車、計程車及豪華禮車的接送費用，未來旅客進出機場的負擔恐將翻倍。Uber對此強烈反對，批評此舉是在「榨取乘客與司機的血汗錢」。

洛杉磯機場委員會預計於周二的特別會議上，針對調漲接送服務費進行投票。根據提案，調漲預計分階段進行：

•第一階段（最早自4月起）：無論是路邊接送或在遠端停車場（LAX-it）上下車，單程基礎費將統一調漲至6美元。

•第二階段（自動接駁系統SkyLink啟用後）：若旅客選擇在第1至第8航廈（中央航廈區，CTA）的路邊直接上下車，費用將飆升至單程12美元。

這意味著，目前往返接送需支付10美元費用的旅客，未來可能須支付高達24美元，漲幅達140%。相較之下，聖地牙哥與舊金山機場目前的接送費僅約4.5至6美元。

機場當局表示，此舉是為了紓解機場交通擁堵，並鼓勵旅客使用投資近35億美元、延宕已久的自動接駁系統「SkyLink」，預計今年稍晚啟用。

洛杉磯世界機場管理局（LAWA）行動策略副執行長萊希（David Reich）聲明指出：「這是十多年來首次調整費用，收入將重新投資於機場，為洛杉磯市民與遊客提供世界級的體驗。」官方報告也強調，現行費用已無法反映機場市場價值，尤其是針對數十億美元的地面交通與航廈投資。

受影響的業者對此極表不滿。Uber計畫發信給洛杉磯地區的司機與乘客發出警訊，稱LAX的收費將成為「全球最貴」。

Uber加州地方政策主管林（Danielle Lam）批評：「在沒有透明公開程序下調漲140%的費用是站不住腳的。這將處罰依賴可靠交通工具的旅客、勞工家庭及長者。Uber支持改善 LAX，但不應建立在維持機場運轉的人民痛苦之上。」

除了調漲費用，委員會還將投票表決另一項限制措施：

•限流規定：未來網約車與計程車在中央航廈區（CTA）的路邊接客比例不得超過30%，送客比例不得超過70%。

•分流機制：其餘所有旅客將被強制引導至SkyLink接駁車站搭車。

根據統計，目前Uber和Lyft每日在中央航廈區約有3萬趟行程。若提案通過，機場管理局預估在SkyLink啟用後的第一個完整年度，增收的費用可為機場帶來高達1億美元的收入。