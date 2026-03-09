我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯國際機場（LAX）計畫大幅調漲搭乘網約車、計程車及豪華禮車的接送費用。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）計畫大幅調漲搭乘網約車、計程車及豪華禮車的接送費用。（LAX提供）

洛杉磯Daily News報導，洛杉磯國際機場（LAX）計畫大幅調漲搭乘網約車、計程車及豪華禮車的接送費用，未來旅客進出機場的負擔恐將翻倍。Uber對此強烈反對，批評此舉是在「榨取乘客與司機的血汗錢」。

洛杉磯機場委員會預計於周二的特別會議上，針對調漲接送服務費進行投票。根據提案，調漲預計分階段進行：

•第一階段（最早自4月起）：無論是路邊接送或在遠端停車場（LAX-it）上下車，單程基礎費將統一調漲至6美元。

•第二階段（自動接駁系統SkyLink啟用後）：若旅客選擇在第1至第8航廈（中央航廈區，CTA）的路邊直接上下車，費用將飆升至單程12美元。

這意味著，目前往返接送需支付10美元費用的旅客，未來可能須支付高達24美元，漲幅達140%。相較之下，聖地牙哥與舊金山機場目前的接送費僅約4.5至6美元。

機場當局表示，此舉是為了紓解機場交通擁堵，並鼓勵旅客使用投資近35億美元、延宕已久的自動接駁系統「SkyLink」，預計今年稍晚啟用。

洛杉磯世界機場管理局（LAWA）行動策略副執行長萊希（David Reich）聲明指出：「這是十多年來首次調整費用，收入將重新投資於機場，為洛杉磯市民與遊客提供世界級的體驗。」官方報告也強調，現行費用已無法反映機場市場價值，尤其是針對數十億美元的地面交通與航廈投資。

受影響的業者對此極表不滿。Uber計畫發信給洛杉磯地區的司機與乘客發出警訊，稱LAX的收費將成為「全球最貴」。

Uber加州地方政策主管林（Danielle Lam）批評：「在沒有透明公開程序下調漲140%的費用是站不住腳的。這將處罰依賴可靠交通工具的旅客、勞工家庭及長者。Uber支持改善 LAX，但不應建立在維持機場運轉的人民痛苦之上。」

除了調漲費用，委員會還將投票表決另一項限制措施：

•限流規定：未來網約車與計程車在中央航廈區（CTA）的路邊接客比例不得超過30%，送客比例不得超過70%。

•分流機制：其餘所有旅客將被強制引導至SkyLink接駁車站搭車。

根據統計，目前Uber和Lyft每日在中央航廈區約有3萬趟行程。若提案通過，機場管理局預估在SkyLink啟用後的第一個完整年度，增收的費用可為機場帶來高達1億美元的收入。

世報陪您半世紀

LAX 洛杉磯

上一則

母為護5歲幼兒 遭3犬攻擊身亡

下一則

北美品牌發展「起飛地」 亞洲食品拚進入主流賣場

延伸閱讀

航班爆量憂超過負荷 FAA擬砍芝機場夏季班數

航班爆量憂超過負荷 FAA擬砍芝機場夏季班數
LAX安檢升級 旅客宜提早到

LAX安檢升級 旅客宜提早到
華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人
類似Uber、Lyft 桑尼維爾擬推低成本、共乘網約車

類似Uber、Lyft 桑尼維爾擬推低成本、共乘網約車

亞城免費自駕個人交通艙 預計年底問世

亞城免費自駕個人交通艙 預計年底問世

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整