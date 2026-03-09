經典賽台韓大戰 洛杉磯僑界隔海應援

我的頻道

記者張庭瑜/洛杉磯報導
洛杉磯台美商會青商部在活動中致贈由現場民眾共同簽名的紀念棒球給紀欽耀留念。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯僑界為中華隊在經典賽對南韓一役，加油打氣。（記者張庭瑜/攝影）
世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）熱潮席捲全球，洛杉磯僑界7日晚在洛杉磯市中心朋那維丘（Westin Bonaventure Hotel）舉辦「台韓大戰跨海應援觀賽派對」，吸引上百名僑胞與棒球迷齊聚一堂，透過大螢幕同步轉播為中華隊加油。最終中華隊以5比4戰勝韓國隊，現場歡聲雷動，氣氛熱烈。

本次活動由洛杉磯台美商會青商部（Taiwanese Junior Chamber of Commerce Los Angeles，TJCCLA）主辦，於朋那維丘飯店Hollywood Ballroom舉行。主辦單位安排大螢幕同步直播賽事，並設計棒球知識問答、互動遊戲與抽獎活動，讓球迷在觀賽之餘也能交流互動。現場提供零食與飲品，並發放應援小物，營造如同球場般的熱血應援氛圍。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀致詞表示，感謝洛杉磯台美商會青商部籌辦凝聚僑心的觀賽活動，讓海外僑胞能共同為中華隊加油，也進一步促進僑界交流。

洛杉磯台美商會青商部會長楊如耀表示，商會致力打造南加州台美青年交流平台，除舉辦娛樂與文化活動外，也定期舉辦商業講座與社交交流活動，促進台美青年之間的交流與合作。活動中，青商部也特別準備一顆由現場與會者共同簽名的紀念棒球，致贈給紀欽耀留念，象徵僑界團結為中華隊應援。

活動亦獲多家企業與社團支持，包括iTaiwan與DingGo等企業贊助；此外，餐飲部分由「貴婦人」提供台式小吃大腸麵線與炒米粉，讓現場民眾在觀賽同時也能品嚐熟悉的台灣味。此外，Westin Bonaventure Hotel亦贊助活動場地，飯店業主徐明豐當晚也到場與僑胞一同觀賽，為中華隊加油。

隨著比賽最後中華隊以一分之差險勝韓國隊，現場球迷情緒高昂，不少人齊聲高喊「台灣加油」，為這場跨海應援活動畫下熱血句點。

