西部自然食品博覽會 功能型飲食成亮點

健康汽水、高蛋白零食和蘑菇類飲品等功能型飲食，成為今年最夯美食潮流之一。西部自然食品博覽會（Natural Products Expo West 2026）4日至6日在安那罕會展中心舉行。來自全球數千家健康食品品牌、零售商及業界人士齊聚，健康食品產業正從傳統的低脂低卡理念，轉向強調功能性與整體健康的「功能型飲食」。

在Expo West展場內，許多初創食品品牌以創意攤位與試吃吸引人潮，希望得到現場數萬零售買手與投資人的關注。對不少食品創業公司而言，這個展會甚至被視為「改變命運的一周」。功能型飲料成為最受關注的品類之一，大片展區擺滿各品牌推出的功能型飲品，添加益生元、功能性蘑菇萃取物、膠原蛋白以及鎂等成分，主打提升專注力、舒緩壓力、促進睡眠與改善腸道健康。

New Hope Network市場副總裁Carissa Ganelli表示，消費者正從「節食文化」轉向更重視整體健康的生活方式，能同時兼顧營養與功能性的食品與飲料，正快速獲得市場關注。

以抹茶與馬黛茶（Yerba Mate）等天然原料為基礎的能量飲料，也在展會上受到廣泛關注。這類產品通常強調低糖、無人工添加及更平穩的能量釋放體驗，被業界視為傳統高糖能量飲料的重要替代選擇。食品投資機構Whipstitch Capital創始人Nick McCoy表示，近年來功能型飲料、腸道健康產品以及高蛋白零食，正成為食品投資領域最受關注的幾個賽道。

高蛋白食品趨勢同樣持續擴大，從燕麥、優格到零食與飲料，越來越多日常食品開始加入蛋白質配方。以獅鬃菇（Lion's Mane）、靈芝與蟲草為代表的功能性蘑菇產品也成為展會亮點，被廣泛應用於咖啡、能量飲料與營養補充品中，例如Four Sigmatic推出的功能蘑菇咖啡。

長期關注有機食品產業發展的分析人士Max Goldberg表示，隨著消費者對健康與天然成分的關注不斷增加，功能蘑菇、腸道健康食品與高蛋白產品正從小眾市場逐漸進入主流零售渠道。