世報模範母親 林鄭靜萍96歲辭世

林慧懿（左）與母親林鄭靜萍，母女情深。（讀者提供）

南加州僑界活躍人士、美食家林慧懿的媽媽林鄭靜萍，於2月4日辭世，享壽96歲。家屬日前於哈岡聖若望維亞內天主教堂（St. John Vianney Catholic Church）舉行追思彌撒暨告別式，逾300親友齊聚，共同緬懷這位深受敬重的長者。

追思彌撒由吳建亮神父主持。南加州僑界親友紛紛前來送別，多位遠自台灣及外州趕赴的世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長、名譽總會長亦敬贈花牌，表達哀悼與追思之情。告別式上亦獲頒褒揚令，並覆以中華民國國民黨黨旗，以表彰林鄭靜萍一生對家庭與社會的貢獻。儀式圓滿禮成後，靈柩移至羅蘭岡天國之后墓園安葬。

林鄭靜萍曾獲中國大專聯合校友會頒授「模範母親」與「模範婆婆」榮銜，亦曾在世界日報年度模範母親表揚活動中獲獎，且為當年受獎者中年齡最長者。

林慧懿表示，母親是在洛杉磯空軍子弟小學聯誼會推薦下，參加世界日報模範母親評選。獲悉入選時，已屆95歲高齡的母親欣喜若狂，「高興得好幾天睡不著」，此事也成為全家人心中最珍貴回憶之一。

林鄭靜萍早年定居台南二空空軍眷村，長年服務鄉里，曾連任八年村長。任內奔走各方、積極爭取，推動自來水、道路與路燈等公共設施建設，並致力改善衛生與居住環境。她同時關心教育發展，為眷村子弟爭取更便利的就學條件，減輕學生長途通勤之苦，其熱心公益、造福鄉里的精神，廣受鄉親肯定。

林鄭靜萍亦為虔誠天主教徒，長年投身教會與社區服務，並曾率領聖母軍探望病患、關懷弱勢。旅居洛杉磯後，她待人寬厚、樂於助人，親友多親切喚她一聲「林媽媽」。