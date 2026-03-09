我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

世報模範母親 林鄭靜萍96歲辭世

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林慧懿（左）與母親林鄭靜萍，母女情深。（讀者提供）
林慧懿（左）與母親林鄭靜萍，母女情深。（讀者提供）

南加州僑界活躍人士、美食家林慧懿的媽媽林鄭靜萍，於2月4日辭世，享壽96歲。家屬日前於哈岡聖若望維亞內天主教堂（St. John Vianney Catholic Church）舉行追思彌撒暨告別式，逾300親友齊聚，共同緬懷這位深受敬重的長者。

追思彌撒由吳建亮神父主持。南加州僑界親友紛紛前來送別，多位遠自台灣及外州趕赴的世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長、名譽總會長亦敬贈花牌，表達哀悼與追思之情。告別式上亦獲頒褒揚令，並覆以中華民國國民黨黨旗，以表彰林鄭靜萍一生對家庭與社會的貢獻。儀式圓滿禮成後，靈柩移至羅蘭岡天國之后墓園安葬。

林鄭靜萍曾獲中國大專聯合校友會頒授「模範母親」與「模範婆婆」榮銜，亦曾在世界日報年度模範母親表揚活動中獲獎，且為當年受獎者中年齡最長者。

林慧懿表示，母親是在洛杉磯空軍子弟小學聯誼會推薦下，參加世界日報模範母親評選。獲悉入選時，已屆95歲高齡的母親欣喜若狂，「高興得好幾天睡不著」，此事也成為全家人心中最珍貴回憶之一。

林鄭靜萍早年定居台南二空空軍眷村，長年服務鄉里，曾連任八年村長。任內奔走各方、積極爭取，推動自來水、道路與路燈等公共設施建設，並致力改善衛生與居住環境。她同時關心教育發展，為眷村子弟爭取更便利的就學條件，減輕學生長途通勤之苦，其熱心公益、造福鄉里的精神，廣受鄉親肯定。

林鄭靜萍亦為虔誠天主教徒，長年投身教會與社區服務，並曾率領聖母軍探望病患、關懷弱勢。旅居洛杉磯後，她待人寬厚、樂於助人，親友多親切喚她一聲「林媽媽」。

世報陪您半世紀

上一則

好市多自有Kirkland品牌也有雷？ 會員稱7種商品要避開

下一則

洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」

延伸閱讀

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國
北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元

北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元
傳奇美式足球教頭霍爾茲辭世 享年89歲

傳奇美式足球教頭霍爾茲辭世 享年89歲
世華南加分會孟心韻接棒 頒發金冠獎

世華南加分會孟心韻接棒 頒發金冠獎
山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情
追思二二八 賴清德影音與會

追思二二八 賴清德影音與會

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整