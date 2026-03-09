北美品牌發展「起飛地」 亞洲食品拚進入主流賣場

我的頻道

記者張宏／安那罕報導
來自台灣紅櫻花的食品業者洪玉玲（右）帶著來自台灣的各式零食參展。（記者張宏／攝影）
來自台灣紅櫻花的食品業者洪玉玲（右）帶著來自台灣的各式零食參展。（記者張宏／攝影）

主流業者特別在台灣食品攤位前駐足拍照。（記者張宏／攝影）
主流業者特別在台灣食品攤位前駐足拍照。（記者張宏／攝影）

亞洲食品在北美發展的最大目標之一，是口味在地化及進入主流賣場。西部自然食品博覽會（Natural Products Expo West 2026）作為許多初創品牌爆紅的起點，今年吸引越來越多來自日本韓國和中國大陸及台灣的食品業者參與。

頗受歡迎的益生元汽水品牌之一的OLIPOP、蛋白質品牌RXBAR和燕麥奶品牌Oatlay等，都是通過自然食品博覽會廣為人知。參展品牌只要在展會上出現試吃排長隊，被零售買手看中就可能幾個月內進入全美超市。

來自台灣紅櫻花的食品業者洪玉玲，今年是第一次獨立參展。她表示，這次主打產品是其改良過經過特殊烘培的法國麵包脆餅，口感酥脆濃郁，現場得到很多問詢。另外還有台灣愛文芒果製作的芒果酥，口感清甜，芒果味道濃郁，且不添加防腐劑，口感和鳳梨酥截然不同。一直都聽說西部博覽會是很多品牌的「起飛地」，希望藉此博覽會能找到適合的零售商能將台灣的優質美食帶到美國市場銷售。

連續幾年參展的台灣芝麻醬品牌業者Eric李表示，今年他們不僅在場外有攤位，還在室內特別做了大展位，希望讓更多人認識台灣的芝麻產品。他們主推更符合北美市場的黑芝麻醬，可塗抹在麵包上食用，且口感也做了調整，更符合主流口味。目前他們已在好市多等主流賣場季節性銷售，希望未來能夠變成長期商品銷售。

致力於幫來自中國大陸和台灣食品打入好市多的華源食品也在現場展示來自台灣的蘇打餅乾等自然食品，工作人員表示，王老吉過年期間在好市多賣的很好，今年他們會有更多產品進駐好市多，包括徐福記的芝麻卷和皮蛋產品等，希望更多華人食品能被主流看到和喜愛。

致力幫助中國大陸和台灣食品打入好市多的華源食品也在現場展示其產品。（記者張宏／攝...
致力幫助中國大陸和台灣食品打入好市多的華源食品也在現場展示其產品。（記者張宏／攝影）

日本和韓國食品品牌也賣力吸睛，日本主打是茶類產品，而韓國不僅有各式零食還有人參相關單品，像品牌Bibigo直接把攤位打造成夜市風，還有韓國品牌直接讓老外穿上韓服現場向大家科普韓國傳統美食知識，可謂商品和文化營銷兩手抓。

韓國品牌讓洋人穿上韓服現場向大家科普韓國傳統美食知識，可謂商品和文化營銷兩手抓。...
韓國品牌讓洋人穿上韓服現場向大家科普韓國傳統美食知識，可謂商品和文化營銷兩手抓。（記者張宏／攝影）

韓國食品品牌Bibigo把攤位打造成夜市風。（記者張宏／攝影）
韓國食品品牌Bibigo把攤位打造成夜市風。（記者張宏／攝影）

上一則

洛杉磯機場接送費擬漲140% 挨批「全球最貴」

下一則

好市多自有品牌也踩雷？會員點名「避開」這些商品

