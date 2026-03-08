南加華人文學雅敘 作家張小莓：透過文字自我療癒

我的頻道

記者楊青/洛杉磯報導
雙棲作家張小莓表示，真正深刻的愛，很少發生在熱鬧的地方，心中深層的思念，寫出來，不僅是文字，更是生命的光。（記者楊青╱攝影）
定居洛杉磯和巴黎的雙棲作家張小莓，7日在南加華人文學雅敘上表示，真正深刻的愛，很少發生在熱鬧的地方，心中深層的思念，寫出來，不僅是文字，更是生命的光。

張小莓著有長篇小說「伊麗莎白．阿桂的956咖啡客棧」，她的新作長篇「偷妾」今年仲夏即將出版。

新書書名很容易讓人想到是一個小三的故事，但她表示，「偷妾」事實上與小三和偷情完全沒有關聯。而是一位世界有名的大提琴音樂家和一位米其林品鑒師的愛情故事，故事發生在巴黎和日內瓦以及兩地之間的子彈列車上。

張小莓表示，她常年生活在洛杉磯和巴黎，兩個地方都非常熟悉。她的新作的男主角是一個法國人，女主角則是一個台灣女孩。

「我認為，小說創作是一種生命的書寫，不是簡單的敘述，是把自己最深層的感覺找一個地方安放。」她說，寫作過程的最大感觸，是體會人最深層的感情，其實是隱藏在思念裡，在思念的感情的文字中，作者經歷自我的療癒。

她認為，很多感情不一定都有結果，但離開並不代表分手和感情斷層，而是另外一種意義感情延續。她的新作最後的結局是女孩選擇離開，離開不是被迫性的，她可以留下，但是她選擇離開，因為她認為男主角的世界屬於舞台，離開將讓她所愛的人能有更完美的人生。「選擇離開是一種和解，是一種更深程度的看見」。

張小莓當天也分享創作過程中的句子完善。她表示，創作過程不一定能夠完美的連續完成，有時候會出現斷層，但有時換個場景和心情，情景轉換，自然會水到渠成，完美收關。

