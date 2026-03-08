南加展示零排放利器 電動消防車、自動駕駛垃圾車亮相

我的頻道

記者楊青/鑽石吧報導
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為電動消防車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為電動消防車。（記者楊青/攝影）

南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動，展出多項最新空氣治理與零排放交通技術成果，包括全電動消防車、電動校車、自動駕駛垃圾車、自動駕駛接駁車及空氣監測無人機等，多項改良型家用工具也在現場展出，向民眾展示未來清潔交通與空氣監測的發展方向。現場還展出最新研製的機器人，憨憨懵懵到處走，帶給許多歡笑。

南加空氣品質管理質公共事務負責人Lisette Guzman介紹，展出匯集了南加州最前線的環保科技設備，其中最受矚目的，是來自庫卡蒙加牧場市的全電動消防車，這種最新的消防車是北美最早投入使用的電動消防設備之一，相較傳統柴油消防車，不僅能減少廢氣排放，也大幅降低噪音汙染，在執行緊急救援任務的同時兼顧環保需求。

活動現場展出多種零排放交通工具，包括電動校車、零排放重型卡車、電動垃圾運輸車、電動街道清潔車。其中，特斯拉推出的半電動重型卡車成為焦點之一。

南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為自動駕駛垃圾車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為自動駕駛垃圾車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為活動展示的自動駕駛接駁車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為活動展示的自動駕駛接駁車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為展示的零排放電動校車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為展示的零排放電動校車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為清潔能源卡車。（記者楊青/攝影）
南加州空氣品質管理局6日舉辦清潔科技展示活動。圖為清潔能源卡車。（記者楊青/攝影）

特斯拉半電動重型卡車成為活動的焦點之一。（記者楊青/攝影）
特斯拉半電動重型卡車成為活動的焦點之一。（記者楊青/攝影）

除大型車輛設備，現場還展示多種創新城市環保設備，例如電動自行車道清掃車、機器人草坪和園藝維護工具，以及氫能源驅動的工程設備等。

空氣品質管理局特別展示空氣監測無人機。這種無人機可在空中即時採集空氣數據，監測汙染物濃度及擴散情況，是未來空氣監測的重要技術之一。

現場還展示移動式空氣監測實驗室。配備精密儀器的監測車可在社區或汙染熱點地區快速部署，即時偵測空氣中的細懸浮微粒、臭氧等汙染物，為政府制定空氣治理政策提供數據支持。

經過改良的除草機、電鋸、電鑽和落葉吹風機等也在現場展出。Makita Outdoor Power Equipment地區經理Al Bodriguez表示，民用庭院工具的噪音，也是越來越嚴重的汙染之一，很多民眾經常被自家或鄰居的除草機、吹風機從夢中吵醒，這些機器現在使用更先進、耐用且降噪電池，有助控制聲音汙染。

電池經過改良的降噪除草機、電鋸、電鑽和落葉吹風機等在現場展出。（記者楊青/攝影）
電池經過改良的降噪除草機、電鋸、電鑽和落葉吹風機等在現場展出。（記者楊青/攝影）

