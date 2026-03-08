聽文字說話 北美南加華人寫作協會雅敘

北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，三個小時意猶未盡。（記者楊青╱攝影）

北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，作家、詩人、出版達人和文學愛好者歡聚一堂，聽文字說話，分享生活中那些發光的故事，享受文思絢爛的春日下午，三個小時意猶未盡。

北美南加華人寫作協會會長嚴筱意表示，作家善於用文字書寫故事，出色的口頭表達，也是作家和詩人的另一種創作方式，寫作協會每次雅敘分享都氣氛熱烈、元氣滿滿，文字創作與口頭表達均有完美呈現。

多位文學創作和出版達人分享多個主題的創作感受，從文學出版到小說、詩歌、紀實文學和歷史小說，讓聽眾走進不同的文學創作領域。小說作家張小莓以「真正深刻的愛很少發生在熱鬧的地方」為主題，分享文學寫作不是為了被看見，而是為不遺失自己的創作心路；報導文學及新詩和散文作家邱瀟君，與歷史小說作家周遠馨則以對談方式探索「真實與虛構」的創作方式，剖析報導文學與歷史小說的邊界。而南加州東吳大學校友會會長柯寧寧，則以「爾雅出版社與隱地」為題，分享她的叔叔、台灣爾雅出版社創辦人柯青華創辦爾雅50年的心路歷程。

台灣僑聯總會代表文光華應邀參加當天的雅敘活動並鼓勵大家努力創作。他表示，每一年僑委會的華文著述獎評比中的重頭獎項，洛杉磯都收穫滿滿，期望大家新年再接再厲，再獲豐收。

寫作協會副秘書長宋久瑩表示，今年除本次春季雅敘外，6月28日將舉辦宋久瑩「隔壁的男人」新書發表會；8月22日將舉辦蘇子電影分享會。