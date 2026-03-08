我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

聽文字說話 北美南加華人寫作協會雅敘

記者楊青/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，三個小時意猶未盡。（記者楊青╱攝影）
北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，三個小時意猶未盡。（記者楊青╱攝影）

北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，作家、詩人、出版達人和文學愛好者歡...
北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，作家、詩人、出版達人和文學愛好者歡聚一堂，聽文字說話，分享生活中那些發光的故事。（記者楊青╱攝影）

北美南加華人寫作協會6日舉辦新年首次春季雅敘，作家、詩人、出版達人和文學愛好者歡聚一堂，聽文字說話，分享生活中那些發光的故事，享受文思絢爛的春日下午，三個小時意猶未盡。

北美南加華人寫作協會會長嚴筱意表示，作家善於用文字書寫故事，出色的口頭表達，也是作家和詩人的另一種創作方式，寫作協會每次雅敘分享都氣氛熱烈、元氣滿滿，文字創作與口頭表達均有完美呈現。

多位文學創作和出版達人分享多個主題的創作感受，從文學出版到小說、詩歌、紀實文學和歷史小說，讓聽眾走進不同的文學創作領域。小說作家張小莓以「真正深刻的愛很少發生在熱鬧的地方」為主題，分享文學寫作不是為了被看見，而是為不遺失自己的創作心路；報導文學及新詩和散文作家邱瀟君，與歷史小說作家周遠馨則以對談方式探索「真實與虛構」的創作方式，剖析報導文學與歷史小說的邊界。而南加州東吳大學校友會會長柯寧寧，則以「爾雅出版社與隱地」為題，分享她的叔叔、台灣爾雅出版社創辦人柯青華創辦爾雅50年的心路歷程。

台灣僑聯總會代表文光華應邀參加當天的雅敘活動並鼓勵大家努力創作。他表示，每一年僑委會的華文著述獎評比中的重頭獎項，洛杉磯都收穫滿滿，期望大家新年再接再厲，再獲豐收。

寫作協會副秘書長宋久瑩表示，今年除本次春季雅敘外，6月28日將舉辦宋久瑩「隔壁的男人」新書發表會；8月22日將舉辦蘇子電影分享會。

世報陪您半世紀

上一則

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

下一則

NBC加州調查：各大超市比價 沃爾瑪最便宜

延伸閱讀

華人作家盧新華小說「無漏」 獲主流圖書大獎

華人作家盧新華小說「無漏」 獲主流圖書大獎
南加中文學校春季研討會 探討中文教學挑戰

南加中文學校春季研討會 探討中文教學挑戰
王禎和手稿、來信與往事（上）

王禎和手稿、來信與往事（上）
觀影說劇╱德國影帝化身「送書人」 靦腆情感滿分票房大賣

觀影說劇╱德國影帝化身「送書人」 靦腆情感滿分票房大賣
我的精神食糧

我的精神食糧
譯者即忍者？

譯者即忍者？

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚