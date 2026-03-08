內陸華人聯誼會採橙義賣 上百人響應

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（左）代表經文處向ICA捐善款3000美元，右為ICA會長謝朝翰。（記者啟鉻／攝影）

內陸華人聯誼會（ICA）7日舉辦慈善採橙義賣，吸引民選官員、政府代表及社團成員參與。（記者啟鉻／攝影）

內陸華人聯誼會（ICA）7日舉辦慈善採橙義賣，駐洛杉磯 台北經文處捐款3000美元。參加本次活動的民選官員及政府代表比往年多，慈濟 、佛光會及部分慈善機構也應邀參與。ICA會長謝朝翰說，今年的橙子得益天氣，雨量充足，果實又大又甜。

ICA在多年前開始採橙慈善義賣，扶助社區弱勢群體以及提供學區弱勢學生購買書包、鞋子等用品，在內陸地區的影響力愈來愈大。採摘活動在前會長廖日山的橙園舉辦，這裡種植數百株橙橘樹，除了籌集善款，也為體驗採摘的民眾帶來樂趣。在當天活動儀式上，包括經文處的數十員工及家屬，還有民選官員、政府及學區代表、慈濟、佛光會主要成員、義工等百餘人參加。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀說，自2023年上任處長後，每年都參加這項採橙慈善義賣並提供捐助。他表示，3月底將離任並轉赴貝里斯任大使，希望活動能繼續辦下去，經文處也能夠參與，讓社區更美好。

國會第39選區日裔聯邦眾議員高野（Mark Takano）表示，感謝ICA長期以來對社區的承諾與付出，善舉已為社區許多需要的人帶來實際幫助。

ICA會長謝朝翰表示，今年活動的主題是分享與奉獻，最重要的是，大家彼此分享社區資源再一起回饋社區。

ICA前會長李恩慶夫婦是活動積極推動和倡導者，李恩慶表示，每年的活動都增加受贈團體，且與當地社區互動增加，地方民選代表也樂於看到華人團體積極奉獻社區，目前採橙義賣捐助社區活動規模和影響力持續擴大。