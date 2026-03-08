賭城「車庫實驗室」 FBI︰涉加州朱嘉北案

拉斯維加斯民宅車庫內發現生物實驗室，存放人體樣本與檢測材料，該房產管理人所羅門已被逮捕。（拉斯維加斯大都會警局LVMPD）

8News Now報導，拉斯維加斯大都會警局（LVMPD）與聯邦調查局（FBI ）1月31日搜查東谷（East valley）兩處民宅，在「日出莊園」（Sunrise Manor）一家Airbnb短租屋的車庫發現「可能的生物實驗室」，內部存放約1200件人體血液與尿液樣本、流感疫苗 相關化合物及用於製作檢測試劑相關材料。FBI拉斯維加斯辦公室特別探員主管德佐托（Christopher Delzotto）6日公布在該實驗室檢測出的物質，以及與加州 非法生物實驗室案的關聯。

據悉，這起車庫案疑與2023年加州里德利（Reedley）非法生物實驗室案相關，該案指控中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）製造與販售標示不當的醫療設備。拉斯維加斯警方則懷疑東谷住宅中的設備，是從查爾斯頓大道（Charleston Blvd.）一家未獲州政府執照的實驗室搬運過來。目前全案調查中。

警方在最初通報中指出，調查人員在車庫發現「裝有未知液體試管的冰箱」。德佐托6日說，經過調查，該車庫更像一個生物材料儲存設施（bio-storage facility），而非真正的實驗室。從設備看，沒有證據顯示有任何正在進行的研究。

在加州里德利案中，調查人員發現標有「登革熱（dengus fever）、「HIV」與「瘧疾（malaria）」等字樣的病原體標記容器，及1000隻老鼠。根據聯邦報告，政府並未對這些物品進行實際檢測，聯邦疾病防治中心（CDC）僅根據標籤內容做出判斷。

「許多來自2023年里德利實驗室的殘留物，似乎被存放在拉斯維加斯這個車庫多年。」德佐托說，「裡面一些液體樣本因長時間儲存於室溫下，已經劣化無法檢測，但FBI仍成功檢測出部分材料，發現其中含用於對抗A型與B型流感疫苗的化合物，也發現常見新冠肺炎檢測與驗孕測試劑中的化學物質，如檢測試紙膜與顯示線材料等。」

他表示，人們「絕對不能」將這些東西存放於車庫，另一個問題在於，「這些血液與尿液樣本如何取得，這也是目前調查重點。」相關單位仍可能進行其他檢測，以取得第二意見。

警方的搜索令文件顯示，調查人員進入車庫後幾天，有兩人突然重病，甚至臥床不起。一名吹哨人也告訴警方，該住宅內有「許多死掉的蟋蟀」，且有數人曾生病。不過德佐托說，目前沒有證據顯示，兩人疾病與車庫內物品有關。

警方破獲拉斯維加斯車庫實驗室後，拘留該住宅管理人、55歲的所羅門（Ori Solomon），指控他違反危險廢棄物法。他還面臨聯邦另一項非法持有槍械指控。檢方指出，所羅門來自以色列，目前持非移民簽證居留在美，依法不得持有或擁有槍枝。

文件還顯示，今年1月，目前正等待審判的朱嘉北，曾聯繫所羅門「467」次，指示所羅門管理其房產並替他轉帳。此外，朱嘉北妻子王昭妍（Zhaoyan Wang，譯音）在丈夫被聯邦起訴後返回中國，但警方懷疑她仍能透過監視器遠端查看拉斯維加斯涉案房屋車庫內景象。

