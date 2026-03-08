洛縣在押者缺席出庭 問題惡化

洛杉磯縣警局每日需將大量在押被告由監獄送至各地法院，但押解巴士不足，被告未能按時出庭的情況日益嚴重。圖為洛杉磯縣監獄囚犯接收中心。（取自Google地圖）

洛杉磯 縣去年9月宣布推動「大膽新措施」（Bold New Initiative）的司法改革計畫，為加速案件審理、打造更具效率與創新的法院系統。然而，多法律界人士警告，若未能解決在押被告無法準時出庭的問題，相關改革恐難落實。

據ABC 7電視台報導，目前，洛杉磯縣警局每日需運送約2000名在押人士，往返全縣37座法院與七處拘留設施。部分囚犯凌晨2時即自皮切斯拘留中心（Pitchess Detention Center）出發，輾轉至洛杉磯市中心囚犯接收中心（Inmate Reception Center），再與中央男子監獄（Men's Central Jail）及雙塔監獄（Twin Towers Correctional Facility）的囚犯會合，隨後分送各地法院。龐大且複雜的運輸任務，使調度壓力持續升高。

律師普遍指出，被告未能按時出庭的情況日益嚴重。公辯律師工會148分會（Local 148）代表Karl Fenske坦言︰「缺席出庭問題，現在簡直是一場災難。」一名要求匿名的公辯律師提供的資料顯示，在五天內，其當事人的出庭缺席比例驚人，分別有42在押被告27人未能出庭、31人中16人缺席、47人中27人缺席、30人中12人缺席以及45人中28人缺席的情況。律師指出，這樣的情況並非孤例，而是全縣普遍現象。

私人律師Lou Shapiro表示，從業多年從未見過如此廣泛的缺席情況，「而且很多理由根本說不通」。Lou Shapiro進一步指出，羈押或設定保釋金的目的之一，本應是確保被告能按時出庭，但目前顯然未達成。

洛杉磯縣警局估計，每日出勤運輸任務需動用約80輛巴士。然而，警長盧納（Robert Luna）於2022年12月上任時，可運作的巴士僅16輛。他表示，大型機構應有定期更新設備的制度，但過去並未建立。為解決車輛短缺問題，洛縣政委員會2023年9月批准添購20輛新巴士，縣司法部（County Department of Justice）去年2月再核准增購14輛。不過，由於新車上線時有舊車同步退役，可使用的車輛仍然有限。若交車順利，預計至2029年車隊將達73輛新巴士。

Lou Shapiro指出，被告無法出庭製造惡性循環，既拖延案件，又加重原本超載的司法體系。除車輛短缺外，也有部分在押人士拒絕離開牢房。警局現已錄下相關情況並提交法院作為證據。

為改善流程，盧納正推動遠距出庭等方案，以期縮短審理時間。他表示，若有人不應再被羈押，就儘快釋放，無論透過轉介計畫、法官裁定或其他途徑。Karl Fenske則強調，監獄環境對任何人而言都充滿風險，「每多待一天，就多一天發生意外的可能。」尤其對案情輕微、卻無力交保的被告更是如此。