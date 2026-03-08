IN YOU基金會 助自閉童拍賣畫作獲人生首張支票

IN YOU基金會舉辦活動，部分參與者合影。（王姿容提供）

Emily秦的兒子Bryant是自閉症患者，獲得關懷自閉症組織IN YOU基金會的幫助。Emily秦通過6個月接觸，認為該組織給與的體驗，是前所未有的。IN YOU組織的自閉症孩子畫作拍賣，也讓Bryant獲得人生中第一張支票，快樂無比。該基金會執行長王姿容（Joanne Wang )表示，活動目的是激發自閉症孩子天分，在平台上展示他們的畫作及其他藝術作品，獲得獨立生活的能力。

根據王姿容提供資訊，IN YOU基金會創辦人是譚曉倩（Shana Tan），經過多年籌備在2025年正式啟動；通過展示自閉症群體的藝術作品，希望企業、團體及個人認購。「自閉症者失業率較高，因此通過這些關懷活動，讓自閉症群體獲得獨立生活的能力，充分體現生命價值，目前參與家庭已有百餘。」

IN YOU基金會成立，源於許多自閉症及發展差異的孩子，並非缺乏能力，而是缺少被理解、被看見，以及被公平對待的機會。基金會第一場公益活動，是與基石教育及維拉希望服務等機構合作，孩子們透過畫作與色彩表達內心世界。這些作品讓家長、教育者與社區成員看見，原本被認為「不擅長表達」的孩子，其實在藝術與創作中擁有高度的情緒感知力與創造力。

IN YOU基金會以「從天賦出發」為核心理念，結合藝術、音樂、AI技術與社群共創，協助孩子將創作轉化為具體成果，並建立與社會連結的實際管道。基金會關注的不只是技能培養，更重視孩子在過程中建立自我認同與自我價值。基金會網址https://in-you.org。