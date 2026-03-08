我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

IN YOU基金會 助自閉童拍賣畫作獲人生首張支票

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
IN YOU基金會舉辦活動，部分參與者合影。（王姿容提供）
IN YOU基金會舉辦活動，部分參與者合影。（王姿容提供）

Emily秦的兒子Bryant是自閉症患者，獲得關懷自閉症組織IN YOU基金會的幫助。Emily秦通過6個月接觸，認為該組織給與的體驗，是前所未有的。IN YOU組織的自閉症孩子畫作拍賣，也讓Bryant獲得人生中第一張支票，快樂無比。該基金會執行長王姿容（Joanne Wang )表示，活動目的是激發自閉症孩子天分，在平台上展示他們的畫作及其他藝術作品，獲得獨立生活的能力。

根據王姿容提供資訊，IN YOU基金會創辦人是譚曉倩（Shana Tan），經過多年籌備在2025年正式啟動；通過展示自閉症群體的藝術作品，希望企業、團體及個人認購。「自閉症者失業率較高，因此通過這些關懷活動，讓自閉症群體獲得獨立生活的能力，充分體現生命價值，目前參與家庭已有百餘。」

IN YOU基金會成立，源於許多自閉症及發展差異的孩子，並非缺乏能力，而是缺少被理解、被看見，以及被公平對待的機會。基金會第一場公益活動，是與基石教育及維拉希望服務等機構合作，孩子們透過畫作與色彩表達內心世界。這些作品讓家長、教育者與社區成員看見，原本被認為「不擅長表達」的孩子，其實在藝術與創作中擁有高度的情緒感知力與創造力。

IN YOU基金會以「從天賦出發」為核心理念，結合藝術、音樂、AI技術與社群共創，協助孩子將創作轉化為具體成果，並建立與社會連結的實際管道。基金會關注的不只是技能培養，更重視孩子在過程中建立自我認同與自我價值。基金會網址https://in-you.org。

在IN YOU基金會官網上展示有自閉症群體的藝術作品。（取自基金會官網）
在IN YOU基金會官網上展示有自閉症群體的藝術作品。（取自基金會官網）

世報陪您半世紀

上一則

華女10年往返中美救狗 這些經歷好催淚...

下一則

周末擺攤暴紅 一對母子證明自閉症不會限制他們夢想

延伸閱讀

階進慈善基金會3月8日義診 流感、兒童疫苗接種

階進慈善基金會3月8日義診 流感、兒童疫苗接種
馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子更多時間學藝術和運動

馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子更多時間學藝術和運動
華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天
大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請

大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請
百雙小手畫出希望，Path of Hope Network融合公益活動成功舉行

百雙小手畫出希望，Path of Hope Network融合公益活動成功舉行
華人母親助自閉症兒子獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

華人母親助自閉症兒子獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚