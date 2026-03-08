周末擺攤暴紅 一對母子證明自閉症不會限制他們夢想

單親媽媽胡安每周帶著兒子史凱到韓國城擺攤賣墨西哥薄餅，如今已開創自己的生意。（取自GoFundMe胡安頁面）

KTLA 5電視台報導，自閉症從不是夢想的終點！橙縣單親媽媽胡安（Bree Juan）與14歲兒子史凱（Sky），每周末開著U-Haul到洛杉磯韓國城擺攤販售墨西哥 薄餅（quesadillas），從草創時期的乏人問津到至今大排長龍，這門小生意，更建立患有自閉症史凱的自信。

胡安表示，他們的「布里史凱墨西哥薄餅」（BreeSky's Quesadillas）創業初期非常艱辛，當時只有一頂帳篷、一個平底鍋和一個冰桶，在戶外長時間擺攤，經常門可羅雀。「我們從上午9時到傍晚7時，有時僅賣出一份薄餅，也許三份，非常非常辛苦。」然如今的攤位經常大排長龍，原因之一是胡安透過網路分享日常營運與生意進展影片引流，吸引不少關注。

對胡安來說，擺攤從不只為了賺錢。她說，兒子多年來在學校飽受霸凌，她將其轉到新的學區，在那裏重新開始成長。現在他一邊修讀大學學程，一邊協助經營他們的生意。「我告訴他，你做得到，」胡安說，「有自閉症，並不代表你沒有學習能力，也不代表你不能完成所有事情。」

史凱負責接單與付款。胡安認為，這些工作能幫助他培養社交能力與獨立性。許多透過社群媒體 認識這家人的顧客經常前往支持，包括其他單親媽媽與家裡有自閉症的家庭。

孫子患有自閉症的蘿拉（Laura）說，她在排隊一個多小時後，點了菜單上所有品項。「我想來支持他們，」她說，當她看到胡安獨自一人在烈日下工作時，覺得這樣的支持更有意義。另一位顧客克萊恩（Tina Cline）也說︰「我是兩個男孩的單親媽媽，為她感到驕傲。」

看著兒子逐漸建立自信，胡安感到驕傲。「很長一段時間，我把他保護在自己的殼裡，現在我明白他做得到。」 除Instagram、抖音（TikTok）外，他們亦建立GoFundMe頁面https://www.gofundme.com/f/support-breeskys-quesadilla-stand-grow